A brit konteósok adótornyokra támadnak, mert szerintük az 5G terjeszti a koronavírust

Nagy-Britanniában a múlt héten három támadás is érte az ország mobilnet-hálózatát egy olyan összeesküvés-elmélet miatt, amely szerint az 5G sugárzása összefüggésben áll a SARS-CoV-2 terjedésével. Az adótornyokat ért támadások mellett a brit mobilszolgáltatók munkatársait is megfenyegették. A brit Országos Egészségügyi Szolgálat, az NHS állásfoglalása szerint aggodalomra semmi ok, a vírus nem az interneten terjed, de a mobilnethálózat elleni támadások pont egy ilyen vészhelyzet idején különösen veszélyesek.

Michael Gove brit konzervatív képviselő szerint a mobilnet és a koronavírus összekötése veszélyes és értelmetlen, Stephen Powis, az NHS orvosi igazgatója szerint pedig a támadások éppen a védekezést sodorják veszélybe a kommunikáció megnehezítésével – ráadásul a kórházi dolgozók és a rendvédelmi szervek mellett a hétköznapi felhasználók is jobban megérzik a mobilnet hiányát karantén idején.

Gove szerint az 5G harcos kritikusai csak még nagyobb bajt okoznak, ha pedig bármi kár éri a mobilnet-hozzáférést, az veszélybe sodorhatja az izolációt, a karanténban élő emberek számára ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy láthassák a barátaikat és családtagjaikat, illetve a home office-ban nem is tudnának dolgozni, ha nem lenne net.

Nem online terjed

A konteóhívők januárban kezdték terjeszteni a Facebookon, hogy a mobilhálózat valamilyen módon hozzájárul a SARS-CoV-2 terjedéséhez, ennek bizonyítására azt szokás felhozni, hogy Vuhanban is épp a járvány kitörése előtt épült ki a hálózat. Az egyik tábor szerint ez azért baj, mert a sugárzás károsítja az immunrendszert, egy másik, kreatívabb csoport szerint pedig egyenesen a betegség terjedését is elősegíti. Az csak egy apróbb hiba az elméletben, hogy a vírus olyan helyeken is terjed, ahol még csak nem is hallottak az 5G-hálózatról, de számtalan kutatás bizonyította, hogy a mobilnet egyébként sem károsítja az egészséget.

Ezt persze egyelőre senki sem tesztelte éles, hosszabb ideje működő mobilhálózatokon, de amellett, hogy a technika egyébként ártalmatlannak tűnik, az biztos, hogy nem terjeszti a koronavírust, ahogy más betegségeket sem. A hívőket persze ez nem tartja vissza: egyesek azt állítják, hogy a COVID-19 nem is létezik, csak azért találták ki, mert az 5G betegítette meg az embereket, ezt próbálják elleplezni a járvánnyal. Erre semmilyen bizonyíték nincs egy meg nem nevezett amerikai katonatiszten kívül, aki lehet, hogy nem is létezik. A brit mobilszolgáltatók és Powis szerint a hálózat épsége nemzetbiztonsági kérdés, a szolgáltatók emberei pedig valódi hősök, akik segítenek fenntartani a hálózatot, és lehetővé teszik az embereknek, hogy otthon maradhassanak, ami a legjobb módja a vírus megfékezésének, az ugyanis nem interneten, hanem emberről emberre terjed.

