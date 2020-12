Észak-Koreában állítólag még mindig nem jelent meg a koronavírus

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Néhány óceániai szigeten kívül már csak két országból nem jelentettek egyetlen koronavírusos esetet sem a COVID-19-világjárvány kitörése óta: Türkmenisztánból és Észak-Koreából. A közép-ázsiai diktatúrában ennek ellenére szeptemberben rejtélyes módon megteltek a kórházak „atipikus tüdőgyulladásos” betegekkel, míg Kim Dzsongun fertőzésmentes birodalmában dél-koreai titkosszolgálati értesülések szerint már be is vásároltak az orosz vakcinából.

Humanitárius szervezetek most arra figyelmeztetnek, hogy bár covidos esetekről nincs adat, Észak-Korea még szigorúbb ki- és beutazási tilalmának, valamint a teherszállítmányok csökkentett fogadásának egy közegészségügyi vonzata biztosan van: az élelmiszerbiztonság hanyatlása mellett a tuberkulózis (tbc) rohamos terjedését is kockáztatják, ha továbbra is elzárkóznak a külvilágtól, mivel az év végére (vagyis nagyjából két hét múlva) elfogyhatnak a tbc-oltások és a tüdőbetegségre felírható gyógyszerek az országban.

A fekete-afrikai országokon kívül egyébként eddig is Észak-Koreában jegyezték fel a legtöbb tbc-s esetet: egy 2016-os felmérés szerint százezer lakosra 640 tbc-s beteg jutott, míg például Dél-Koreában, a tbc által leginkább érintett fejlett országban is csak 66 eset per százezer lakos volt ez az adat. „Minden kezeletlen tbc-s beteg 10-15 másik embert tud megfertőzni. Egy sokkal nagyobb járványra lehet számítani” – mondta a Science-nek egy amerikai humanitárius vezető.

A többek között a Gates-házaspár és Kofi Annan által létrehozott Global Fund épp tavaly állapodott meg Észak-Koreával arról, hogy tbc- és maláriagyógyszereket szállítanak az országba, de a szervezet a februári lezárás óta még arról sem tud információt szerezni, hogy hogy állnak az ország gyógyszerkészletei. Az UNICEF júniusban 918 ezer adag BCG-vakcinával látta el Észak-Koreát, ami a gyerekeknek jó hír, ugyanis évente 300 ezer újszülöttet oltanak be a tbc megelőzésére is szánt anyaggal. India szintén fél éve szállított 1 millió dollár értékben tbc-gyógyszereket Phenjanba, de a szakértők szerint azokból már nem maradhatott túl sok.

Ez a multirezisztens tbc elleni harcot különösképpen megnehezíti, hiszen annak gyógyításához hónapokon keresztül kell napi többféle gyógyszert adagolni, és ha csak egy összetevő hiányzik a koktélból, máris hatástalanná válik. A multirezisztens tbc nagyjából 10-15 ezer észak-koreai lakost érinthet, akiknek szintén nem jó hír, hogy az eseteket tavalyig kezelő Eugene Bell Alapítvány sem tudott idén bejutni az országba.

A kormány azonban egyelőre nem kért külföldi segítséget a helyzet kezelésére, a WHO-nak benyújtott 37 millió dolláros segélykérelem leginkább a COVID-19, a tbc és a malária tesztelésére, védőfelszerelésekre, valamint a tájékoztató kampányokra vonatkozott, gyógyszerre nem kértek támogatást. Dél-koreai titkosszolgálati értesülések szerint azonban a Szputnyik V nevű orosz koronavírus-vakcinából már berendelt egy nagyobb adagot az ország, amelynek vezetői már be is oltatták magukat – Kim Dzsongun a hírek szerint egyelőre kivár, hogy milyen hatással lesz a többiekre a vakcina.

Külső szakértők szerint míg az észak-koreai egészségügyi dolgozók a covid miatt a jobban odafigyelnek a légúti fertőzések tüneteire, így a tbc-s fertőzötteket is könnyebben kiszűrhetik, a járványmentes ország imázsa stigmatizálhatja a tüdőbetegségeket, így sokan valószínűleg inkább nem is számolnak be tüneteikről, és később persze azt sem lehet tudni, hogy covid vagy tbc viszi el őket. A közegészségügyi helyzeten a fokozódó alultápláltság és az általános gyógyszerhiány sem javít. Az országból kiszorult nemzetközi humanitárius szervezetek is csak találgatnak, hogy vajon minden programot teljesen elölről kell-e kezdeniük, ha egyszer visszatérhetnek Észak-Koreába.

