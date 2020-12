3800 éves, korsóban eltemetett csecsemő maradványaira bukkantak egy izraeli feltáráson

Egy régészcsoport feltárt egy nagyjából 3800 éves korsót az izraeli Jaffában. A korsóban meglepő dolgot fedeztek föl: egy csecsemő csontvázát. Bár az ókori csecsemőtemetések nem különösebben ritkák, mégis rejtély, hogy a megtalált csecsemő holttestét miért pont korsóba rejtették.

„Megközelíthetjük a gyakorlati oldalról is: tegyük fel, hogy a test olyan törékeny volt, hogy szükségét érezték, hogy megvédjék a környezettől, még akkor is, ha már halott volt. De értelmezhetjük úgy is, hogy a korsó majdnem olyan, mint az anyaméh – vagyis visszaadták a csecsemőt a Földanyának, így biztosítva az anya szimbolikus védelmét.”