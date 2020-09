Szenzációs szarkofágokra bukkantak Szakkarában

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az egyiptomi régészeti minisztérium vasárnap jelentette be, hogy tizennégy érintetlen szarkofágot tártak fel egy Szakkara közelében lévő kútban. A tizenegy méteres mélységben lapuló díszes koporsókon még az eredeti festés nyomai is jól látszanak, a szarkofágok mellett pedig több kisebb tárgy is előkerült.

A helyszínen korábban már előkerült 13, szintén érintetlen szarkofág, ezzel így összesen 27-re emelkedett a leletek száma, ez az utóbbi évek második legnagyobb ilyen feltárása. A régészeti miniszter szerint „ez még csak a kezdet”, így a szakkarai lelőhely akár még az eddig évszázados rekordnak számító tavalyi aszaszifi ásatást is lekörözheti, ahonnan harminc szarkofág került elő 2019-ben.

A frissen feltárt tizennégy szarkofág egyike Fotó: -/AFP

A mostani leletek azért különösen jelentősek, mert nagyon ritka, hogy a fából készült szarkofágok festése is megmaradjon. A szeptember elején előkerült 13 szarkofágban még az is meglepte a régészeket, hogy rendhagyó módon, egymás tetején helyezték el őket az aknában – ezekre a régészek 9 méteres mélységben bukkantak. A kutatók szerint a sírok nagyjából 2500 évesek lehetnek.

Musztafa Vaziri a feltáráson Fotó: -/AFP

A szarkofágok mellett kisebb leletek is előkerültek, ezek hétköznapinak számítanak az egyiptomi sírokban. Musztafa Vaziri, az egyiptomi Legfelső Régészeti Tanács főtitkára abban bízik, hogy az ásatás folytatásával kiderülhet az is, hogy kiket rejthetnek a szarkofágok. A régészek abban bíznak, hogy mivel az eddig előkerült koporsók sértetlenek voltak, és a melléjük temetett értéktárgyak sem tűntek el, a lelőhely még további meglepetéseket is rejthet.

