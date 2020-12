Engedélyezték Kínában a Sinopharm vakcináját

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Megkezdődhet a lakosság beoltása Kínában a Sinopharm által fejlesztett vakcinával – jelentette be az ország gyógyszerfelügyelete csütörtökön. A Sinopharm oltása az első, amelyet bevethetnek az országban, a vakcina az előzetes adatok szerint 79,34 százalékos hatékonyságú. A vakcinát az Egyesült Arab Emirátusokban december eleje óta használják, az itteni adatok alapján az ország bejelentette, hogy szerintük az oltás az eddigiek szerint 86 százalékos hatékonyságot mutatott.

A vakcinát fejlesztő kínai állami cég szóvivője nem tért ki arra, hogy mi okozhatta a különbséget, a Sinopharm későbbre ígért tájékoztatást. A vakcina jelenleg a tesztelés harmadik fázisában jár, mégis megkezdődhettek az oltások, Kínában már egymillióan kaptak a szerből, de Pakisztán is 1,2 millió adagot vásárolt az oltásból.

A Sinopharm vakcinájának tesztelését december elején függesztették fel Peruban, mert súlyos mellékhatásokat okozott. Az ottani tesztelés során 12 ezer önkéntest oltottak be, ebből a hírek szerint egyetlen esetben tapasztalták a bővebben nem részletezett mellékhatásokat, az egészségügyi minisztérium óvatosságból mégis a tesztelés felfüggesztése mellett döntött.

A Sinopharm vakcinája, hasonlóan a másik kínai fejlesztéshez, a Sinovachoz, inkativált vírusból áll, vagyis hasonló módon készül, mint például az influenza elleni védőoltások. A kínai kormány a vészhelyzetre való tekintettel már júliusban engedélyezte a szer sürgősségi használatát, a vakcinát fejlesztő állami cég szóvivője szerint pedig év végére – vagyis mostanra – már az egész világon megkezdődhet a vakcina használata.

Több adat kell

Nem a Sinopharm az egyetlen kínai próbálkozás, de ez az első, amelyet tömegesen is hozzáférhetővé tesznek az országban, ezzel párhuzamosan viszont legalább öt különböző vakcina fejlesztése zajlik. Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke szerint az összes kínai vakcinafejlesztés legfőbb célja a közjó elősegítése. A kínai oltásokra az országon kívül is komoly igény mutatkozik: úgy tűnik, hogy számos fejlődő országnak nem jut a Pfizer oltóanyagából, így leginkább Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában várnak a kínai és orosz fejlesztésekre. A Sinopharm vakcinájából Brazília és Indonézia is nagyobb mennyiséget kötött le, a vakcina iránti bizalom megteremtéséhez azonban több adat szükséges.

Dong-yan Jin, a Hongkongi Egyetem immunológusa szerint az, hogy Kínában tömegesen hozzáférhetővé tették a vakcinát, erősítheti a bizalmat, de ahhoz, hogy a szer a világpiacon is komolyan vehető opciónak számítson, a jelenleginél pontosabb dokumentáció kell majd.

