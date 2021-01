Olasz konteósok szerint megvan az ördögi 5G chip leírása, de a műszaki rajz egy gitárpedálhoz tartozik

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Megbukott a mesterterv, kiszivárgott annak az 5G-chipnek a műszaki rajza, amelyet a ravasz háttérhatalmak az oltásba rejtettek. Az összeesküvésről olasz konteósok rántották le a leplet, csak sajnos kiderült, hogy a bizalmas anyagként feltüntetett műszaki rajz valójában a Boss Metal Zone torzítópedáljához tartozik.

A rajzon pedig minden megtalálható, amiről már messziről fel lehet ismerni a világméretű összeesküvéseket, még az is rá van írva, hogy bizalmas (külföldiül: CONFIDENTIAL). A pánikot az okozhatta, hogy valóban szerepel rajta az 5G, ennek mondjuk sem a koronavírushoz, sem az 5G-technológiához sincs semmi köze.

Az ördögi bass és a sátáni treble

Az ábráról az is kiderül, hogy a gyíkemberek nem elégednek meg az ember megfigyelésével, hanem a mély és magas frekvenciáiba is beleszólnának (bass és treble), sőt, a chipben elrejtettek egy „footswitch” funkciót is. A hülyeség még decemberben kezdett el terjedni a Twitteren, a bámulatos egyezést Mario Fusco szoftverfejlesztő szúrta ki. Az internet gitárkedvelő népe azóta ezen röhög, és annak ellenére, hogy talán csak viccnek indult, sokan persze teljesen komolyan veszik, hogy ezzel a valamivel akarják beoltani őket.

A Metal Zone a Boss egyik legkedveltebb pedálja, a cég 1991 óta gyártja a torzítót, elsősorban gitárosok, és nem gyíkemberek számára. A Boss ajánlása szerint az MT-2 kötelező kelléke minden hard rockban vagy metalban utazó gitárosnak, világuralmi tervekről még az ő marketingeseik sem ejtettek szót.

Az ördögi MT-2 Fotó: Boss

A dologra több magyarázat is kínálkozik: az egyik az, hogy a konteósok erre fogékony része nem rockzenész, a másik pedig az, hogy a gitártorzítók valójában földönkívüli technikát használnak. Ezek után persze már az sem meglepő, ha a rockzene titokban sátánistává változtatja az embert (és ehhez még nem is kell kecskedaráló black metalt hallgatni, már a Hotel California vagy a Stairway to Heaven is romlásba visz).

Ha valaki esetleg mégis megnézné, hogy a Bilderberg-csoport, az ufók vagy a gyíkemberek mivel kísérleteznek, a műszaki rajzon kívül magát a pedált is megvásárolhatja, nagyjából harmincezer forintért egy adapterrel vagy egy kilencvoltos elemmel pedig ki is próbálhatja, hogy milyen hangja van egy ördögi mestertervnek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: