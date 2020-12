Máris szétszedték a konteósok a 90 éves nőt, akinek elsőként adták be a koronavírus-vakcinát

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Órákkal az után, hogy a 90 éves, északír Margaret Keenan a Coventry-i Egyetemi Kórházban megkapta az első koronavírus elleni oltást, a konteóhívő és oltásellenes közösségek elkezdték gyártani a róla szóló álhíreket és összeesküvés-elméleteket, miszerint Keenan valójában már halott; nem valós személy, hanem színész játszotta el; és ha ez nem lenne elég, egyértelműen az illuminátusok tagja. A fejlemények megmutatják, mire lehet számítani a közösségi oldalaknak ezekben az eldugott bugyraiban az elkövetkező hónapokban, amikor egyre nagyobb tömegek kapják majd meg a SARS-CoV-2 elleni vakcinát.



A Vice a Facebookon és a Twitteren terjedő hazugságokból szemezgetett. Első körben az az online detektívmunkán alapuló állítás tűnt fel, hogy Keenan már 2008-ban elhalálozott, ugyanis nem találtak adatot ilyen nevű coventry-i lakosról, rábukkantak viszont egy 2008-ban elhunyt személyre, akit ugyanígy hívtak. Aki elsőként közzétette ezt az értesülést, azt állítja, hogy Coventryben él, és ismer egy Keenan családot, akik nem ismerik Margaretet, úgyhogy tudja, mit beszél. Coventryben 326 ezer ember él, kész csoda, hogy a posztoló nem ismeri személyesen Ms. Keenan rokonait.

A következő elmélet szerint sem Keenan, sem pedig a neki oltást beadó nő nem valós személy, hanem „válságszínészek” játszották el őket.

Hölgyeim és uraim, ismerjék meg Lee Scott válságszínésznőt, aki Keenannek álcázva magát átverte a fél világot ezzel az oltás-nonszensszel – legalábbis az összesküvéselmélet-hívők szerint. A Keenan körül szövődő ármány egyébként is azzal kezdődik, hogy az idős hölgy túl jól néz ki ahhoz, hogy 90 éves lehessen. Samantha Allen fiatal kommentelő, aki szerint „idén nem tudnak becsapni minket!”, képernyőképekkel „bizonyítja”, hogy Keenan azonos egy tüntető nővel , aki alól rendőr rántotta ki a széket egy járványintézkedések elleni demonstráción a londoni Trafalgar téren. Az incidensről készült videón látható nő mondjuk szemre legalább 30 évvel fiatalabb Keenannél, de ez nem okoz zavart a kételkedőkben, akik szerint itt még mindig a válságszínész, Lee Scott keveri a kártyákat a tudjukkik megbízásából. A nővérről pedig azért ordít, hogy színész, mert kesztyű nélkül adja be az oltást Keenannek – ez mondjuk tényleg furcsa.

Ahogy a Twitteren felhívják a figyelmet, van, akit az is elbizonytalanít, hogy az első vakcinát megkapó nő Coventryben él, miközben a hírek arról is szólnak, hogy az észak-írországi Enniskillenben született. Hiszen hogy lehet, hogy valaki Észak-Írországban született, és aztán mégis Angliába költözik?

De a nagy átverés lényegéről leginkább Margaret Keenan ölében nyugvó keze árulkodik, hiszen ujjai az illuminátusok közismert jelét formálják (ahogy az neves politikusokkal is előfordul).

A posztokban az is felmerül, hogy a másodikként beoltott személyt William ‘Bill’ Shakespeare-nek hívják (Shakespeare, na ne röhögtessük ki magunkat!). Az összeesküvéselmélet-hívők gyorsan dekódolták a nevet, és Bill Gates Microsoft-alapítóra való utalásokat fedezzenek fel benne. Sok oltásellenes ugyanis abban hisz, hogy a koronavírus-járványt Gates rendezte meg, hogy aztán globális kísérletben próbálja ki, hogyan lehet mikrocsipek beinjektálásával irányítás alá vonni az emberiséget.

Választási fake news után közegészségügyi fake news

A COVID-19 körüli összeesküvés-elméletek már az elmúlt két hétben tetőzni kezdtek, amint egyre inkább elérhető közelségbe került a koronavírus elleni oltás, és az USA-ban egycsapásra át is vették az elnökválasztás elcsalásáról szóló konteók helyét.

Boris Johnson brit miniszterelnök kijelentette, hogy harcba száll a vakcináról terjesztett hazug elméletekkel, és a közösségi oldalak is megígérték, hogy foglalkoznak a problémával, de amit az elnökválasztási álhírek zabolátlan terjedése is mutatta, az ígéret önmagában kevés.

Az oltásellenes közösségek már jól kiépültek a közösségi oldalon, és bár a Facebook tett lépéseket, például a múlt héten kitiltotta az egyik hírhedt oltásellenest, ezek a közösségek olyan nagyok már, hogy gyakorlatilag lehetetlen a felszámolásuk. Beszédes az az adat is, hogy a nem is olyan rég még nemzetközi összehasonlításban is oltáspárti magyarok milyen nagy százaléka utasítja el, hogy beadassa magának a COVID-19 elleni vakcinát. Igaz, a Euronews által készíttetett reprezentatív felmérés még azelőtt készült, hogy megjelentek volna a 94-95 százalékban hatásos oltóanyagokról szóló biztató hírek.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban sorban állnak a politikusok, hogy kamera előtt beoltassák magukat, ezzel is megpróbálva ellentartani a közösségi oldalakon hömpölygő tévinformációk hullámának. De ha Margaret Keenan ennyire felzaklatta a kedélyeket, valószínűleg ennél több is kell, hogy elegendő ember hajlandó legyen beadatni magának a vakcinát.

Aki szeretne hiteles információkhoz jutni az oltásokról, kövesse inkább a nagy és bevált híroldalak híreit, azokból is kiderül, ha például a brit egészségügyi hatóság allergiafigyelmeztetést ad ki a Pfizer/BioNTech oltásával kapcsolatban (két súlyosan allergiás egészségügyi dolgozó nem anafilaxiás sokkot, de enyhébb, úgynevezett anafilaktoid tüneteket produkált az oltás után). Valamint olvassa el a Qubit témába vágó cikkét.

