A Balin turistákat fosztogató makákók megtanulták felbecsülni a tárgyak értékét

A Délkelet-Ázsiába utazó turistáknak általában tanácsolni szokták, hogy óvatosan közelítsék meg az utcákat járó majmokat, mivel azok híresek arról, hogy valamit – akár többen, szervezetten – ellopnak az embertől, és azt csak valamilyen ételért cserébe adják vissza.

Ez a viselkedés jellemzi a Bali szigetén található Uluwatu templom területén élő közönséges makákókat is, amelyekről most azt is megállapították egy kutatásban, hogy képesek megítélni, melyek a legértékesebbek az embereknél található tárgyak közül. Így nem esnek abba a hibába, hogy felesleges erőfeszítések árán valami olyan értéktelen tárgyat lopnak el, amivel nem lehet megvesztegetni a turistákat.

„Ezek a majmok magas szinten kitanulták, hogyan lehet elcsenni értékes tárgyakat a figyelmetlen turistáktól, akik nem fogadták meg a templomban dolgozók tanácsait, miszerint minden értéket nyakba akasztható, cipzáras táskákban kell tartani” – mondta a Guardiannek a kutatást vezető Jean-Baptiste Leca, a kanadai Lethbridge-i Egyetem pszichológus professzora.

A kutatás szerint a turistákra szakosodott majmok a profitmaximalizálás fogalmát is ismerik. Összesen 273 napot át videózták a makákók és a templomba látogató turisták interakcióit, és azt figyelték meg, hogy sokkal nagyobb eséllyel lopnak el mobiltelefont, pénztárcát vagy szemüveget, mint mondjuk üres fotótáskát, hajtűt vagy más, kevésbé értékes dolgokat. Ráadásul minél értékesebb egy ellopott tárgy, annál nagyobb jutalmat (például még több élelmet) várnak érte cserébe.

A videókon számos tárgyalási folyamatot sikerült rögzíteni a bűnöző majmok, a turisták és a templomban dolgozók között: a leghosszabb egyeztetés 17 percig tartott, mielőtt a makákó visszaadta az eltulajdonított tárgyat a gazdájának, és megfigyelték, hogy a kisebb értékű tárgyak visszaszerzését könnyebb volt leboltolni a majmokkal.

A kutatók szerint a makákók négyéves korukig tanulják el ezt a viselkedésformát a környezetüktől, így generációról generációra egyre kifinomultabb módszerekkel fosztogatnak és követelnek váltságdíjat.