Átnevezik a sárkánygyümölcsöt egy indiai államban, mert haragszanak Kínára

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az India és Kína közötti feszültség legújabb áldozata a Hylocereus undatus, pontosabban a hullámos kúszókaktusz termése, a sárkánygyümölcs. Az eredetileg Közép-Amerikában őshonos kaktuszfélét Kubától Kínáig termesztik, sok helyen invazív fajnak is tekintik, és különös kinézetű, pikkelyes termése miatt hívják sárkánygyümölcsnek is.

Indiában néhány évvel ezelőtt vált népszerűvé a gyümölcs, de a sárkány miatt sokan Kínával azonosítják, ezért helytelenül azt is hitték, hogy a hullámos kúszókaktusz is kínai, pedig ennél nagyobbat nem is tévedhetnének. A gyümölcs így hivatalosan is új nevet kapott: mostantól az államon belül kamalam néven ismerik.

Nem sárkány, kamalam! Fotó: Foodcollection GesmbH/foodcollection via AFP

Gudzsarát állam főminisztere, Vijay Rupani szerint nem politikai döntésről van szó, csak a tévedést szeretnék elkerülni, a gyümölcs pedig hasonlít egy lótuszra, ezért megérdemli, hogy az állam határain belül legalábbis tisztességes szanszkrit néven emlegessék.

A sárkány, az elefánt és a lótusz

Kínára és Indiára sokan a sárkány és az elefánt viszályaként utalnak, a lótusz pedig épp annak a pártnak a szimbóluma, amelynek a főkormányzó és az indiai miniszterelnök, Narendra Modi is a tagja. Modi nemrégiben egy rádióinterjúban nagyrabecsülését fejezte ki a sárkánygyümölcsöt termesztő gazdálkodók iránt, Vinod Chavda, a miniszterelnök párttársa szerint ezt követően maguk a gazdálkodók kérték, hogy a gyümölcs kapjon másik nevet. A gazdálkodók a Reuters szerint abban is reménykednek, hogy indiai néven kelendőbb lesz a gyümölcs.

Nem a sárkánygyümölcs az első áldozata a miniszterelnök átnevezési törekvéseinek: kritikusai azzal vádolják Modit, hogy át akarja írni India történelmét, amikor muszlim városokat nevez át. Az ellenzék a mostani akcióban gumicsontot lát, az indiai internetezők pedig kiváló mém-alapanyagot.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: