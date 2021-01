A Qubit olvasóinak túlnyomó többsége nem kér a kínai és az orosz vakcinából

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

– Ha választhatnál, melyik vakcinával oltatnád be magad? – tettük fel pénteken a kérdést, ami azért különösen időszerű, mert a magyar kormány az elmúlt hetekben bejelentette: megállapodott a kínai Sinopharmmal a vakcina szállításáról, és már csak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyére vár, az orosz Gamelaja Intézet által fejlesztett Szputnyik V pedig szerdán megkapta a hivatalos engedélyt, így három ütemben nagy mennyiségű orosz oltóanyagot szállítanak Magyarországra.

Itthon eddig az amerikai-német vegyespáros, a Pfizer/BioNTech vakcináját adták be az arra érdemeseknek. A nyugati vakcinák közül az brit-svéd AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcináját szerdán engedélyezte az OGYÉI, az amerikai Moderna oltóanyagáról viszont, bár az európai gyógyszerhatóság január 6-án áldását adta rá, még nem tudni, mikor és mennyi érkezik belőle Európába.

Kérdésünkre, hogy melyik vakcinát adatnák be maguknak, több mint húszezren válaszoltak (több vakcinát is lehetett választani, és azt is meg lehetett jelölni, ha valaki egyáltalán nem kívánja beoltatni magát).

Az olvasóink között végzett közvélemény-kutatás, amelynek eredménye természetesen nem reprezentatív, első helyezettje magasan a Pfizer/BioNTech vakcinája lett, 21 960 szavazattal, ami az összes lehetséges válaszra beérkezett szavazat 52 százaléka. A második a Moderna oltóanyaga (25 százalék, 10 384 szavazat), a harmadik az AstraZeneca (11 százalék, 4790 szavazat). Az orosz Szputnyik V az összes lehetséges válaszra érkezett szavazatok 7 százalékát kapta (3015 szavazó), míg a kínai Sinopharm vakcinája mindössze 1 százalékot (575 szavazat). Összesen 1444-en mondták azt, hogy egyik vakcinából sem kérnek.

Íme az eredmény:

Az összes lehetséges válaszra beérkezett szavazatok aránya százalékában kifejezve: AstraZeneca: 11%, Szoutnyik V: 7%, Moderna: 25%, Pfizer: 52%, Sinopharm: 1%, egyik sem: 3%.

