A zajszennyezés miatt párosodnak többet a kevésbé vonzó tücskök

Egy frissen megjelent tanulmány szerint az emberi zajszennyezés komolyan befolyásolja a kétfoltú tücskök (Gryllus bimaculatus) párválasztási szokásait: már a forgalom zaja is elég ahhoz, hogy a gyengébb példányok többször párosodhassanak, miközben a vonzóbb tücskök hiába erőlködnek.

A hím tücsök a lábukon található hangképző szervükkel hirdetik magukat, és normális körülmények között azok járnak sikerrel, akik hangosabban tudnak ciripelni. A kutatók kipróbálták, hogy ez a gyakorlat hogy működik, ha a ciripelésen kívül más zajokat is lejátszanak az állatoknak, illetve zoknit húztak a hímek lábára, hogy a saját ciripelésüket elnémítsák, majd összezárták egy nősténnyel. A rovaroknak ezután egy hangos, elvileg vonzó tücsök ciripelést játszottak le, miközben különböző háttérzajokkal is kísérleteztek. Adam Bent, a kutatás vezető szerzője fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a tücsökzoknival nem okoztak kárt az állatokban, csak átmenetileg lenémították őket.

A kísérlet eredményei szerint az erősebb tücsköt sejtető dal hamarabb meghozta a nőstény kedvét a párzáshoz, a Cambridge közelében rögzített forgalom zajának hatására viszont a nőstények nem vették figyelembe a ciripelést, amikor partnert választottak. A hangosabb ciripelésre képes tücskök viszont több energiát is fektetnek az udvarlásba, így evolúciós hátrányba kerülnek.

A pintyek is elbutulnak

Sophie Mowles, a tanulmány társszerzője szerint az emberiség folyamatosan változtatja a környezetét, az emberi eredetű zajszennyezés és a forgalom zaja viszont egy olyan új kihívás, amihez még nem tudtak alkalmazkodni az állatok – ez pedig már túlmutat a tücskök magánéleti problémáin, a rovarok ugyanis nagyon fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, ha pedig a gyenge példányok szaporodnak el, azt hosszabb távon mindenki megérzi.

A tanulmány egy további érdekessége, hogy úgy tűnik, hogy a forgalom zajával nem az a gond, hogy elfedi a tücsök ciripelését, inkább eltereli a nőstény figyelmét a hím hangjáról. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a zajszennyezés több állatfajra is káros hatással van: egy másik kutatás szerint a zebrapintyek kognitív képességei jelentősen romlottak, amikor a forgalom zaját játszották le nekik. Christopher Templeton biológus, a tanulmány vezető szerzője szerint a madaraknak kétszer annyi időre volt szükségük egy egyszerű feladat megoldásához, ha zajban kellett végrehajtaniuk, mint csendes környezetben.

