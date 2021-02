Az összes SARS-CoV-2 vírus egy fél kólásdobozt sem töltene meg

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kit Yates brit matematikust, a Bath-i Egyetem kutatóját egy BBC-műsorban kérdezték arról, hogy mekkora helyen férne el a Földön található SARS-CoV-2 vírus. Yates számításai természetesen becsléseken alapulnak, mivel nem lehet teljesen pontosan megállapítani, hogy hányan fertőzöttek, ahogyan azt sem lehet darabra megmondani, hogy a fertőzöttek hány vírust hordoznak, mindenesetre úgy tűnik, hogy az összes vírus bőven elférne egy kólásdobozban.

A matematikus számításai alapján a bolygón két trillió vírus található egy időben, ez Yates szerint nagyjából ugyanannyi, mint ahány homokszem található a Földön.

Kiskanál és úszómedence

A kutató szórakoztató levezetésében csakhamar eljut odáig, hogy ennyi vírus nagyjából 120 millilitert tenne ki – igen ám, de a koronavírus gömb alakú, ráadásul tüskéi is vannak, így mindenképpen marad a vírusok között üres hely. Ezt is figyelembe véve az összes vírus (még akkor is, ha a legnagyobb átmérővel számol) 160 millilitert tenne ki. A számítás lépései videón is megtekinthetőek:

Bővebben pedig a Conversationön, összefoglalva pedig a Reutersen olvashatóak. Yates a kalkuláció előtt megkérdeze a feleségét, hogy szerinte mi fog kijönni a végére, az ő tippje az volt, hogy vagy egy kiskanálnyi lesz az eredmény, vagy egy úszómedencényi, ez tulajdonképpen be is jött. A kutató egyébként matematikai járványmodellekkel foglalkozik, a mostani számításaival is ezeknek a hasznosságára kívánja felhívni a figyelmet.

