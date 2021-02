Hiánypótló: piacra dobták a fingó macskarobotot

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Február van, járványfáradtság van, harmadik hullám van, a mutáns vírusok dinamikus terjedése tényleg az utolsó dolog, amire az emberiségnek szüksége volt a hónapok óta tartó korlátozások reménytelenségében.

A Panasonic, érzékelve a világhangulatot, előrukkolt a Nicobo nevű robottal, amit hiánypótló képességgel ruházott fel: tud fingani. A Verge fingó macskarobotként emlegeti a társrobotnak szánt cukiságot, de a macskaszerű fingórobot még találóbb lenne. Nicobo ennél sokkal többet nem is tud: érzékeli az érintést, babanyelven gügyög, csóválja a farkát, forog, és igazi mangafigurává válva simogatásra (meg néha magától is) behunyja a szemét. Nem jön oda, hogyha hívják, ez is eléggé emlékeztet egy macskára.

Ehhez a minimális tehetséghez persze komoly technológiai háttér kell: arcfelismerő kamera, többirányú mikrofon, hogy felismerje a hangokat, és oda tudjon fordulni, szenzorok az érintés érzékeléséhez, valamint fényérzékelő, hogy mint egy igazi macska, élvezhesse a napsütést.

A 360 dolláros macskarobot csekély képességei ellenére kiváló társ lenne azoknak, akik egyedül töltik ezeket a nehéz időket, de van egy komoly szépséghibája. Nem lehet megvenni.

A cég ugyanis csak néhány százat tervez készíteni belőle, és a saját crowdfunding platformján indított kampány kezdete után hat órával az összes el is kelt előrendelés formájában. Akinek sikerült megvennie, havi 10 dollár további kiadásra számíthat a szoftverfrissítésekért.

Nem lehet megvenni, a fenti videón pedig nem is lehet hallani, ahogy fingik. Akkor mi a hír? Talán az, hogy mennyire kilendítette az üzleti logikát a maga megszokott helyéről az emberi magány realitása. A Nicobót a Panasonic a Tojohasi Műszaki Egyetem mérnökeivel közösen kifejezetten társnak fejlesztette, afféle technológiai megoldásnak a tartós egyedüllét problémájára.

És hogy hogyan hangzik a híres fingás? Nagy nehezen végül előkerült a videó, amely megörökíti (0:58 után):

