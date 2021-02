Célpontjai elporlasztására képes lézerfegyvereket fejleszt az amerikai hadsereg

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az amerikai hadsereg olyan lézerfegyverek fejlesztésén dolgozik, amelyek minden korábbinál jobban hasonlítanak a Star Warsban és sok sci-fiben látott fegyverekhez: a Taktikai Ultrarövid Impulzusú Harci Lézer nevű fegyver rövid hullámokban bocsát ki óriási energiát, vagyis úgy lövi ki a lézersugarakat, mint a hagyományos fegyverek a lőszereket.

Míg a jelenleg is használt lézeres rendszerek folyamatos sugárkibocsátással működnek, az új lézerfegyver rövid impulzusokat bocsát majd ki. A New Scientist által bemutatott tervek szerint a fegyverrendszer mindösszesen 200 femtomásodperc (azaz 0,0000000000002 másodperc) alatt egy terawattos teljesítményt képes elérni, ami elég ahhoz, hogy elporlasszon egy drónt. A célpontok teljes megsemmisítése mellett az elektronikus rendszerek elektromágneses jelekkel való észrevétlen zavarása lesz a rendszer másik fő célja.

Csak hogy kontextusba kerüljön a terawattos teljesítmény: Thomas Karr, a Pentagon irányítottenergia-részlegének vezetője egy évvel ezelőtt azt mondta, „2022-re a lézerek teljesítménye eléri majd a 300 kilowattot is” – vagyis a tervezett lézerfegyver több mint hárommilliószoros teljesítményre lesz képes a Karr által jósoltakhoz képest. ami a rövid impulzusos technológiának köszönhető.

Egy korábbi, 2005-ös prototípus egy szintén az amerikai hadsereg által fejlesztett lézerfegyverhez Fotó: HO/AFP

A hasonló lézerfegyverekre ugyan a gyorsan mozgó, kisebb méretű drónok vagy rakéták elhárítása céljából van szükség, de a New Scientist arra is figyelmeztet, hogy emberek ellen is bevethetők lennének, égési sérüléseket, vagy akár vakságot is okozva az áldozatoknak – a pontos emberi reakciókról természetesen nem készült vizsgálat.

A hadsereg később olyan nagy, erős és strapabíró lézerfegyverekké fejlesztené a kezdeti kisebb rendszereket, hogy azokat akár harci járművekre szerelve is be lehessen vetni, és akár nagyobb drónok és rakéták ellen is hatásosak legyenek. A hírek szerint az Egyesült Államok hadserege 2022-ben tervezi tesztelni a lézerfegyver prototípusát.

