Szén-dioxidot von ki a levegőből az alga borítású csodaruha

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A divatipar felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős hányadáért, becslések szerint a 4-10 százalékáért. Mennyiben változna ez, ha maguk a ruhák lennének képesek szén-dioxidot kivonni a levegőből?

Az idén március 1-jétől 10-éig tartó párizsi divathéten mutattak be egy sor ruhadarabot, amelyeket ebben a szellemben fejlesztett ki a londoni Post Carbon Lab dizájnstúdió az EgonLab ruhamárka és a francia PSA-csoporthoz tartozó DS Automobiles cég támogatásával. A kísérleti projekttel azt is demonstrálták, hogyan aknázhatja ki az iparág a számos már létező innovációt a ruhaanyagok területén.

A kollekció négy uniszex darabból áll, egy dzsekiből, egy ballonkabátból és két pólóból. Mindegyik képes szén-dioxidot elnyelni és azt oxigénné alakítani – ugyanis élő és fotoszintetizáló algák borítják őket. A pólókat teljes egészében moszatok borítják, míg a kabátoknak csak egyes részeit. A csodapóló borítását a Post Carbon Lab természetes összetevőkből, például növényekből és élesztőből kivont tápanyagokból, ásványokból és vízből állította elő.

Szemre és tapintásra teljesen normálisnak tűnnek az élőlényekkel borított ruhák, az tény viszont, hogy nem lehet a többivel együtt bedobni őket a mosógépbe, és a szokott módon mosni, öblíteni, esetleg vasalni. Ehelyett mindennapi permetezést igényelnek, és időnként ki kell őket teríteni a napra. Kézzel szabad mosni őket, pH-semleges öblítővel öblíteni, és világos, levegős helyen tárolni, ahol nincsenek kitéve közvetlen hőhatásnak.

A csodaruha szénmegkötő képessége attól függ, hogy mennyire egészségesek a felületén élő algák. Ha jól bánnak velük, évekig eléldegélhetnek üvegházhatású gázon, de azt is tudni kell, hogy melegben jobban funkcionálnak, mint hűvösebb éghajlaton vagy a téli hónapokban.

A karbonelnyelő kollekció a ruhákkal való viszony teljes újragondolását jelenti: ahelyett, hogy viselőik elhordanák és eldobnák őket, gondoskodni kell róluk, mint egy háziállatról vagy szobanövényről. Természetes anyagokból készültek, és a létezésük közvetlen hatással lehet bolygó egészségére is.

Arról persze nincs szó, hogy a kollekció készen állna a tömeggyártásra, de más dizájnereket és biológusokat is arra sarkallhat, hogy tervezzenek olyan ruhákat, amelyeknek a legyártása nem zsákmányolja ki a természetet, hanem esetleg még támogatja is. A kollekció előállítása természetes erőforrások felhasználásával és szén-dioxid-kibocsátással is járt, a hagyományos ruhákhoz képest azonban megvan az az előnye, hogy legalább valamit vissza is ad.

Az alga különösen hatékony a szén megkötésében, bár az algaborítás kialakulása 7-10 hétig is eltarthat a Post Carbon Lab szerint. De a kollekció darabjai már ebben az időszakban is 1,45 kilogramm szén-dioxidot távolítottak el a légkörből, körülbelül annyit, amennyit egy 6 éves tölgy használ fel fél év alatt.

Korábban egy kanadai-iráni tervező, Roya Aghighi kreált fotoszintetikus ruházatot, de ő nem textilt borított be moszatokkal, hanem egysejtű zöldalgákból készített ruhát, amelyeket polimerekből készült nanoszálak tartottak össze.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: