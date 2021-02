Elon Musk 100 millió dolláros versenyt indít a szén-dioxid leválasztási technológiák fejlesztésére

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Tesla- és SpaceX-vezér Elon Musk idén január 22-i tweetjében azt állította, hogy 100 millió dollárt ajánl fel annak, aki előáll a legjobb szén-dioxid-leválasztó technológiával.



Mások mellett a TechCrunch számolt be arról, hogy a világ leggazdagabb embere az X-Prize Alapítványon keresztül február 8-án ténylegesen is meghirdette az átszámítva nagyjából 13,5 milliárd forint összdíjazású versenyét, amelyre a világ bármely pontjáról jelentkezhetnek ötleteikkel a csapatok, köztük akár diákcsoportok is. Az utóbbiak közül a legjobb 25 200 ezer dolláros támogatásban részesül.

A verseny célja olyan technológiai megoldások kidolgozása, amelyekkel közvetlenül nyerhető ki szén-dioxid a légkörből vagy az óceánból, a kivont anyagot pedig tartósan, környezetbarát módon kell tárolniuk.

A 2021. április 22-én, a Föld napján induló négy éven át tartó megmérettetés első 18 hónapjában a szakmai zsűri 15 csapatot választ ki a jelentkezők közül. A nyertesek mindegyike 1 millió dollárt kap arra, hogy tovább fejlessze az ötletét. A döntőbe jutó három csapat közül a harmadik helyezett 10, a második 20, míg a harmadik 50 millió dolláros jutalomban részesül.

Musk és az X-Prize reményei szerint a 2025. április 22-én véget érő versenyben kikristályosodik az a technológia, amellyel naponta legalább 1 tonna szén-dioxidot is ki lehet venni a rendszerből, hogy később ez a kapacitás napi több millió tonnára emelkedhessen.

