Az elrettentő dohánycímkékhez hasonló figyelmeztetéssel látná el a műanyagcsomagolásokat a Greenpeace

Ütős ötlettel rukkolt elő a Greenpeace a műanyagszennyezés csökkentésére. A hétfőn magyarul is közzétett videóban azt vetik fel, hogy mi lenne, ha a plasztikcsomagolásokat is a dohánytermékeken elhelyezett címkékhez hasonló elrettentető figyelmeztetésekkel látnák el – felhívva a figyelmet a műanyagok komoly egészségkárosító és természetpusztító hatására.

Ha a cigisdobozon helyes elrákosodott nyelvet, odvas fogakat és tracheostomát mutogatni, vajon miért ne lehetne a végtelen számú, műanyagcsomagolásban érkező mindennapi termékeken is felhívni a figyelmet a veszélyekre? – érvel a környezetvédő szervezet.

Mint a videóban elhangzik, a dohánytermékeknél is úgy kezdődött, hogy először a reklámokban idillinek hazudott dohányos világ ellen léptek fel a szabályozók évtizedekkel ezelőtt, és bár a cigizést azóta sem sikerült felszámolni a világon, „a dohánycégek imidzsén óriási folt esett”. A Greenpeace szerint most itt az idő felvenni a harcot „a felelőtlen csomagolóipar” ellen is, amely „még mindig nem lát tovább a műanyagnál”.

A Greenpeace bemutatja a Vigyázz, műanyag! jelzést, amit a szervezet szerint kötelezővé kellene tenni, hátha ez elrettentené a márkákat az eldobható műanyag féktelen használatától, hogy „végre olyan megoldásokat keressenek, amelyek nem pusztítják el a bolygónkat és velük együtt minket is”.

Ez a kampány láthatóan radikálisabb eszközökhöz nyúl, ami már a narrátor hanghordozásában is megnyilvánul, de még inkább abban, hogy a videó végén a Greenpeace egyértelmű bűnbakot mutat fel, nevezetesen „a műanyagba csomagoló vállalatok vezetőit”, ahogy ezt deklarálják is a kampány oldalán: „a valaha megtermelt műanyagnak a vállalatok csak 9 százalékát hasznosították újra, mégis mi érezzük rosszul magunkat a környezetszennyezés miatt”. A szervezet szerint eközben a reklámok a legnagyobb nyugalomban hirdetik a műanyagba csomagolt termékeket, igazi alternatívákat pedig nem mutatnak fel.

