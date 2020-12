A mikroműanyagok a terhes nők méhlepényébe is bejuthatnak

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy olasz kutatócsoport elsőként bizonyította be, hogy a mikroműanyag-részecskék a születendő csecsemők méhlepényébe is bejuthatnak, ami több szempontból is aggasztó fejlemény lehet. Bár nem tudjuk pontosan, hogy a mikroműanyagok milyen hatással vannak a testünkre, a szakértők szerint ezek a részecskék olyan vegyszereket tartalmazhatnak, amik hosszú távú károsodást okozhatnak, vagy tönkretehetik a magzat fejlődő immunrendszerét.

A kutatók szerint a méhlepénybe kerülő részecskéket az anyák fogyasztották el vagy lélegezték be. Négy egészséges nő méhlepényéből is kimutatták a mikroműanyag-darabkákat; nekik mind a terhességük, mind a szülésük normális mederben zajlott. A mikroműanyagot a méhlepény magzati és anyai oldalán, valamint a magzat fejlődéséhez szükséges membránban is kimutatták.

A kutatók csak a vizsgált méhlepények a 4 százalékát elemezték alaposabban, vagyis feltételezhető, hogy az anyák szervezetében található mikroműanyagból jóval több lehet az eddig felfedezett, nagyjából tucatnyi műanyagrészecskénél.

Nem csecsemők: kiborgok

A vizsgált műanyagdarabkák kékre, narancssárgára, pirosra vagy rózsaszínűre festett anyag volt; ezek csomagolóanyagokból, festékekből, kozmetikumokból és higiéniai termékekből származtak. A méretűk nagyjából 10 mikron (0,01 milliméter) volt, vagyis elég kicsik ahhoz, hogy a véráramban is haladhassanak. Azt, hogy a részecskék bejutottak-e a csecsemők testébe, a szakértők sem tudták megállapítani – pontosabban sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudták.

„Olyan, mintha kiborg csecsemőt szülnél: nem kizárólag emberi sejtek alkotják, hanem biológiai és szervetlen entitások keveréke. Az anyákat sokkolta a hír.”

– mondta a Guardiannek Antonio Ragusa, a római San Giovanni Calibaba Fatebenefratelli kórház szülész-nőgyógyászati osztályának igazgatója. A témával foglalkozó tanulmány, amely az Environment International szaklapban jelent meg, az alábbi konklúzióval zárult:

„A méhlepény döntő szerepet játszik a magzat fejlődésének támogatásában és a külvilággal való összekapcsolásában, így a potenciálisan káros műanyagrészecskék jelenléte aggodalomra ad okot. Hogy a mikroműanyagok jelenléte kiválthat-e immunválaszt, és hogy felszabadulhatnak-e belőlük mérgező, egészségre káros szennyeződések, annak a megállapításához további vizsgálatokra van szükség.”

A tanulmány szerint a mikroműanyagok jelenléte a méhlepényben a magzat növekedési ütemének csökkenéséhez vezethet. A kutatók szerint két másik, a tanulmányban szintén részt vevő nő méhlepényéből nem mutattak ki mikroműanyagokat; ennek a különbségnek azonban fiziológiai, illetve étrend- vagy életmódbeli okai is lehetnek.

Előszennyezett generációk

A mikroműanyag-szennyezés az egész Földet érinti; a Csomolungma tetejétől az Atlanti-óceán fenekéig mindenütt jelen van. Az sem új információ, hogy az emberek a táplálékon és a vízen keresztül elfogyaszthatják, illetve belélegezhetik őket. A szervezetre gyakorolt hatásuk még ismeretlen, de a tudósok szerint muszáj lenne foglalkozni a kérdéssel – különösen a csecsemők esetében.

Egy, a kérdést vizsgáló kutatócsoport októberi tanulmánya szerint azok a csecsemők, akik műanyag palackból fogyasztják a tápszert, naponta milliónyi mikroműanyag-részecskét nyelnek le. Egy tavalyi kutatás pedig megállapította, hogy a légszennyezésből származó részecskék a méhlepény magzati oldalán is kimutathatók voltak. Vagyis a születendő csecsemők sincsenek biztonságban a gépjárműforgalom és a fosszilis üzemanyagok okozta légszennyezés káros hatásaitól.

Az olasz kutatók műanyagmentes protokoll szerint dolgozva hozták világra az újszülötteket, hogy megelőzzék a méhlepény szennyeződését. A szülészek és a szülésznők pamutkesztyűt viseltek, amikor segítettek a vajúdó nőkön, és a szülőszobán is csak pamuttörülközőt használtak.

„A babák előszennyezetten születnek meg. Bár ez a tanulmány kis létszámú volt, az eredményeik rengeteg aggodalomra adnak okot.”

– kommentálta a kutatás eredményét a Guardiannek Elizabeth Salter Green, a Chem Trust vegyipari jótékonysági szervezet munkatársa.

