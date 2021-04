A pandémia világszerte fellendítette a plasztikai sebészetek forgalmát

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A világjárvány nyomán bevezetett karanténintézkedések nem várt következménye, hogy a változatos mentálhigiénés problémák a pszichológusok és pszichiáterek, a kényszerű bezártság és a videókonferenciák pedig a kozmetikai beavatkozásokat végző plasztikai sebészetek forgalmát lendítették fel – derül ki az Economist összeállításából.

Az Amerikai Arcplasztikai és Rekonstruktív Sebészeti Akadémia a békeidők átlagához képest 10 százalékos, a Francia Esztétikai Plasztikai Sebészek Társasága pedig 20 százalékos forgalomnövekedésről számolt be a gazdasági lapnak. Hasonló a helyzet az olaszországi és angliai klinikákon is.

A plasztikai sebészek szerint az őket felkereső páciensek többsége az online megbeszélések miatt döntött úgy, hogy változtatni kíván a webkamerás közvetítéseken előnytelenül mutató fizimiskáján. A forgalomnövekedés másik oka, hogy a szépészeti beavatkozást tervezőknek több ideje maradt, így a távmunka miatt a beavatkozást követő regenerálódás már nem csak a szabadságolások idején lehetséges – korábban általában a karácsonyi szezon volt a csúcsidőszak.

A lap által megkérdezett amerikai, brit, olasz és francia plasztikai sebészek arról is beszámoltak, hogy míg korábban klienseik között az elmúlt egy évben már minden ötödik férfi, míg korábban alig 10 százalékos volt az arányuk. Abban viszont nincs különbség a két nem között, hogy a férfiak is szemhéj-, illetve orrkorrekciót kérnek többnyire, és körükben is divatos a bőrfiatalítás, illetve a zsírleszívás.

Szépészeti beavatkozás egy nizzai klinikán Fotó: A. NOOR/BSIP via AFP

A plasztikai sebészek szerint a megnövekedett forgalom ugyanakkor azt is jelzi, hogy a nyugati társadalmakban a pandémia alatt megnövekedett a kóros testképzavar kockázata. Kevésbé akut, de egyre gyakoribb problémát jelent az is, hogy a műtétet kérők egyre többször tűznek ki olyan irreális célokat, amikor évtizedekkel korábbi önmagukra vagy éppen egy hírességre akarnak hasonlítani.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: