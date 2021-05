Itt a világ legkörnyzetkímélőbb sportcipője, a Futurecraft Footprint

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Valószínűtlen együttműködésre szánta el magát a fenntartható cipők gyártásával foglalkozó Allbirds, és a világ egyik legnagyobb sportcipőgyártója, az Adidas: megalkották a világ legkisebb szén-dioxid-kibocsátással járó sportcipőjét.

A Futurecraft Footprint névre keresztelt cipők minősége megfelel egy nívósabb sportcipőének, de jóval környezetkímélőbbek. Egy klasszikus tornacipő szénlábnyoma átlagosan 12,5-13,6 kilogramm, míg a Futurecraft Footprinté ennek a negyede sincs: a cipő teljes élettartamára vetítve a szénlábnyoma alig 3 kilogramm – nagyjából annyi, mintha 11 kilométert vezetnénk benzinmotoros autóval.

Az együttműködést megnehezítette, hogy a koronavírus-járvány miatt a felek elsősorban a Zoomon tartották a kapcsolatot. Ez rákényszerítette őket, hogy sosem látott mértékben osszák meg egymással a felhasznált anyagokra és a beszállítói láncokra vonatkozó információkat. Ennek tükrében lenyűgöző, hogy a partnerek alig egy év alatt eljutottak a cipő tervezésétől a gyártásáig, míg egy sportcipő elkészítése és piacra dobása általában két évig is eltarthat.

Az Adidas és az Allbirds együttműködése révén létrejött Futurecraft Footprint a világ legkisebb szénlábnyomú edzőcipője. Fotó: adidas

A szuperkönnyű, alig 154 grammos sportcipő szénlábnyomát a cipő oldalán is feltüntették, részletesen ismertetve, hogy mennyi szén-dioxidot juttat a levegőbe a cipő gyártása, csomagolása, szállítása, használata és kidobása. Ezt, mármint a szénlábnyom részletes ismertetését akár a rivális gyártók tetemre hívásaként is felfoghatnánk, de kérdéses, hogy mikor lesz belőle trend: az Adidas nem árulta el, hogy a többi cipőjükön is feltüntetik-e majd ezeket az értékeket. (Az Allbirds a saját cipőin már most is megjelöli őket.)

Az Adidas és az Allbirds az újrahasznosítás élharcosai a modern cipőgyártásban. Az Adidas korábban már együttműködött a Parley-val egy új, az óceánból kivont műanyagokból készülő cipő fejlesztése során, a Futurecraft Loop pedig bevezette az úgynevezett closed-loop, azaz zártláncú cipőgyártást, amely 100 százalékban újrahasznosított műanyagokat használ. (Lábjegyzet: a closed-loop cipők gyártásához némi szűz műanyagra is szükség van, és ezeket a cipőket már nem lehet újrahasznosítani.)

Hogy áll össze a cipő szénlábnyoma?

Ahogy fentebb írtuk, a Futurecraft Footprinten a gyártók feltüntetik, hogy miként áll össze a cipő teljes életciklusára vonatkoztatott szénlábnyom; az alábbiakban ezt fogjuk ismertetni.

Cipőgyártás (2,16 kg CO2 / pár). A gyártás szénlábnyoma a legnagyobb –nem is csoda, hiszen ez magában foglalja a nyersanyagot, az anyaggyártást és az összeszerelést is. A Futurecraft Footprint fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektettek az alapanyagok kiválasztására: a felsőrészhez javarészt természetes anyagokat, többek között Tencelt és újrahasznosított poliésztert használtak. A köztalp 18 százalékban bioalapú cukornádból, 82 százalékban TPU Lightstrike habból készült, illetve némi gumiból, ami a lábfelület legfontosabb részeivel érintkezik. A talp 10 százaléknyi természetes gumit tartalmaz, amit további komponensekkel kevertek, hogy biztosítsák a tartósságát, de csökkenthessék a talp súlyát, illetve a gyártásból fakadó szén-dioxid kibocsátást. A cipőfűzőket 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készítették.

A gyártás szénlábnyoma a legnagyobb –nem is csoda, hiszen ez magában foglalja a nyersanyagot, az anyaggyártást és az összeszerelést is. A Futurecraft Footprint fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektettek az alapanyagok kiválasztására: a felsőrészhez javarészt természetes anyagokat, többek között Tencelt és újrahasznosított poliésztert használtak. A köztalp 18 százalékban bioalapú cukornádból, 82 százalékban TPU Lightstrike habból készült, illetve némi gumiból, ami a lábfelület legfontosabb részeivel érintkezik. A talp 10 százaléknyi természetes gumit tartalmaz, amit további komponensekkel kevertek, hogy biztosítsák a tartósságát, de csökkenthessék a talp súlyát, illetve a gyártásból fakadó szén-dioxid kibocsátást. A cipőfűzőket 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készítették. Csomagolás (0,32 kg CO 2 / pár). A fejlesztők a cipősdobozt könnyebb és környezetkímélőbb kartonból építették, a formáját pedig kúp alakúra szabták, hogy a szállítás során hatékonyabbá tegyék a cipők elhelyezését. Ennek köszönhetően egy nagyobb szállítódobozban 30 százalékkal több cipő fér el.

A Futurecraft Footprint szinte minden eleme újrahasznosított vagy környezetkímélő alapanyagokból készült. Még a csomagolás megtervezésénél is szempont volt, hogy a cipő szállítása a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon. Fotó: adidas

Szállítás (0,09 kg CO 2 / pár). A Futurecraft Footprint fejlesztői szerint a megrendelt cipőket kizárólag a tengeren, bioüzemanyagot használó hajókkal fogják szállítani. A szénlábnyom kiszámításakor a valódi szállítási módot is figyelembe veszik, és minden szállítmányhoz kompenzációs bioüzemanyag-krediteket fognak vásárolni, hogy így csökkentsék a szállításból fakadó szén-dioxid kibocsátás környezetterhelését.

A Futurecraft Footprint fejlesztői szerint a megrendelt cipőket kizárólag a tengeren, bioüzemanyagot használó hajókkal fogják szállítani. A szénlábnyom kiszámításakor a valódi szállítási módot is figyelembe veszik, és minden szállítmányhoz kompenzációs bioüzemanyag-krediteket fognak vásárolni, hogy így csökkentsék a szállításból fakadó szén-dioxid kibocsátás környezetterhelését. Használat (0.00 kg CO 2 / pár). Nyilván lehetetlen nyomon követni, hogy a vásárló mihez kezd egy futócipővel, miután megvásárolta, de a Futurecraft úgy látja, hogy ha a vásárló tartja magát a cipőhöz mellékelt használati utasításhoz, és a leírtaknak megfelelően intézi a tisztítást és a karbantartást, a Futurecraft Footprint használatának szénlábnyoma nulla.

Nyilván lehetetlen nyomon követni, hogy a vásárló mihez kezd egy futócipővel, miután megvásárolta, de a Futurecraft úgy látja, hogy ha a vásárló tartja magát a cipőhöz mellékelt használati utasításhoz, és a leírtaknak megfelelően intézi a tisztítást és a karbantartást, a Futurecraft Footprint használatának szénlábnyoma nulla. Utóélet (0,37 kg CO 2 / pár). A Futurecraft Footprint tartósságát ugyanazokkal a módszerekkel tesztelték, mint a fejlesztők többi cipőjét; ezek szerint az új cipők tartóssága bármelyik Adidas vagy Allbirds termékével összevethető. Természetesen a cipő élettartama az aktivitás függvényében változik; ezt az értéket az alapján becsülték meg, hogy az újrahasznosítási ajánlás szerint a cipő 70 százalékának hulladéklerakóba kell kerülnie, a maradék 30 százaléka pedig elégethető. A számítást a csomagolásra vonatkoztatva is elvégezték: annak a 32 százaléka lesz hulladék, 14 százalékát égetik el, és 54 százalékát hasznosítják újra.

Mikor lesz kapható, mennyibe fog kerülni?

A környezettudatos futókat nyilván a fenti kérdések foglalkoztatják a leginkább, de sajnos még nem tudni, hogy mikor lesz kapható a Futurecraft Footprint. Az első 100 párat idén májusban fogják kisorsolni az Adidas Creators Club tagjai között. A szélesebb körben terített modellek bevezetése év végére várható, de a gyártók nem közölték, hogy hány párat fognak forgalomba hozni. A szélesebb tömegeket is elérő modellek 2022 tavaszán kerülhetnek a boltokba, de még nem tudni, hogy mennyibe fognak kerülni.

