Jövőre tilos lesz élve ledarálni a kakascsibéket Németországban

Nem lesz több csirkedarálás Németországban, és erről már új törvény is született – írta meg a Deutsche Welle. A német törvényhozás már 2019-ben problémásnak ítélte azt a gyakorlatot, amely szerint a tojástermelésre szakosodott csirketelepeken elpusztítják a kakasokat. Ám az elvi tiltást akkor még átmenetileg felfüggesztették addig az időpontig, amíg a tenyésztők áttérhetnek egy jobban alkalmazható alternatív módszerre a csirkék válogatásában.

Julia Klöckner mezőgazdasági miniszter szerint a csirkék ledarálása túl kegyetlen gyakorlat ahhoz, hogy fenntartható legyen, még abban az esetben is, ha a tojástermelő gazdaságok így juthatnak nagyobb haszonhoz. Ahogy a miniszter fogalmazott, az etika itt felülírja a haszonelvűséget. A termelőknek jövőre már egy újonnan fejlesztett német gépet kell használniuk a születendő állat nemének megállapítására, ez még a tojásban lévő madárról is meg tudja állapítani, hogy milyen nemű, ezután dönthetnek a gazdák úgy, hogy elpusztítják a tojásiparban haszontalan hímeket.

A madarak nemét hagyományosan szexáló munkatársak állapítják meg, akik alaposan megvizsgálják a csibék genitáliáit, majd ennek alapján szelektálják őket. A hímeket elpusztítják, de hogy milyen módon, azt gazdasága válogatja. Van, ahol áramütéssel, van, ahol szén-dioxiddal ölik meg az állatokat, de még mindig rendkívül elterjedt az a módszer, hogy elevenen ledarálják, és állateledelbe vagy fehérjetermékekbe keverik őket.

Fájdalommentes darálás

A törvény az első lenne a világon, amely ténylegesen be is tiltja a csirkék élve darálását, legalábbis a Deutsche Welle szerint, de tavaly Didier Guillaume francia mezőgazdasági miniszter is hasonló lépéseket jelentett be, Franciaországban az év végétől tiltanák be ezt a gyakorlatot. Az Európai Unió egy 2009-ben elfogadott direktívában arról rendelkezett, hogy a csibék ledaralása akkor elfogadható, ha a 72 óránál fiatalabb állatokkal azonnal végez.

Németország nem áll meg a csirkedarálás elleni harcban: a tervek szerint 2024-től már csak úgy lehet majd megszabadulni a kakasoktól, hogy az embriók ne érezhessenek fájdalmat, amikor megsemmisítik őket. A Bundestag azért adott ennyi haladékot, hogy a gazdálkodóknak legyen idejük áttérni az új technikákra a darálásról, várhatóan azonban három éven belül új, a mostanihoz hasonlóan szigorú törvények szabályozzák majd a madarak szelekcióját.

Egyedül Németországban évente 45-47 millió kakast semmisítenek meg a tojásiparban, világszerte pedig körülbelül hétmilliárd állattal végeznek évente. Az európai országok közül még Svájcban tiltották be a darálást, de ott eleve nem számított elterjedtnek ez a gyakorlat.

