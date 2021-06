Újra divat az űr, NASA-s karóra-kollekciót mutatott be a Swatch

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az űrből, pontosabban az amerikai űrsiklóprogramból és a hatvanas évekbeli űrversenyből merített inspirációt az 1983-ban alapított svájci óragyártó, a Swatch, amikor megtervezte a legújabb, öt darabból álló karóra-kollekcióját. A Swatch Space Collectiont június 3-tól árusítják a márkaboltok és június 5-től az online áruházak. A hivatalos sajtóközleményt csak hétfőn adták ki, de addigra több lap lehozta a termékfotókat az új modellekről, és szinte minden kiderült róluk – többek között az áruk is.

A Swatch Space Collection. Balról jobbra: Big Bold Chrono Launcher, Big Bold Chrono Extravehicular, Big Bold Jumpsuit, Space Race Gent, Take Me to the Moon. Fotó: Swatch

A Swatch honlapján még nem listázták az új termékeket, de hétfőn egy rövid YouTube-videóval emlékeztek meg róla, hogy 1996-ban, pont 25 éve a svájci asztronauta, Claude Nicollier magával vitt az űrbe egy Swatch órát az STS-75 számú űrsikló-küldetésre. Az ünneplés részeként egy nagy magasságba felküldött ballonnal a Space Collection egyik darabját is megröptették a sztratoszférában.

A NASA is lehet menő divatmárka

A divat az űrhajózásban többnyire értelmezhetetlen fogalom. Az űrben – legyen szó űrsétáról, vagy a Nemzetközi Űrállomás dolgos hétköznapjairól – a funkcionalitás számít, nem a formatervezési elvek. A NASA-nál nem azért áramvonalas valami, mert úgy jobban néz ki, hanem azért, mert úgy praktikus.

Ilyen hozzáállással nehéz érvényesülni a divatiparban. Persze, a NASA nyilván nem is próbálkozik vele – gondolhatnánk. De nem lenne igazunk. Hiszen ők is eladják azt a királykék kezeslábast, és alighanem a millenniumi generáció újkeletű űrkorszak-nosztalgiáját is meglovagolják: nem véletlenül született számtalan cikk a NASA-logós kapucnis pulcsik és pólók népszerűségéről. Szerencsére a Swatch jobb érzékkel nyúlt a márkásítás kérdéséhez. A Space Collection az űrhajózás műszaki eszköztárából építkezik. Legózik. Újrahasznosít. Kiragadja a funkcionalitásból a látványos (csúnya szóval: divatosítható) elemeket, és új formanyelvet teremt belőlük.

Az órákon az összes csat, mutató és színárnyalat az űrkorszak legizgalmasabb fejezeteit idézi, méghozzá hitelesen. Ennél NASA-sabb tárgyakat maga a NASA sem tervezhetett volna Fotó: Swatch

Az órák egy szempillantás alatt felidézik a klasszikus NASA-egyenruhák színvilágát. Teljes joggal viselik a régi, minimalista („worm”) NASA-logót.

Kettő űrsiklóra, egy otthonra, kettő a Holdra

A Swatch Space Collection öt órát tartalmaz. Ezeket külön-külön is megvehetjük, de a Swatch korábbi kollekcióiból kiindulva jó eséllyel méregdrága bundle csomagként, gyűjteményes-díszdobozos kiadásban is piacra kerülnek majd; a legolcsóbb óra 85 dollárba kerül, a legdrágább 165-be.

BIG BOLD CHRONO EXTRAVEHICULIAR . A Swatch Big and Bold-szériájának újabb darabja, 47 milliméter átmérőjű számlappal. Sem a mechanika, sem az óratok nem újdonság, csak egy korábbi modell, NASA-skinnel átfestve. A háromkoronás kronográf színei a NASA űrsétákhoz használt fehér űrruháját, az EMU-t idézik.

A másodpercmutató sávjában az utolsó 10 másodpercet vörössel jelölték a számlapon, a rakétaindítás előtti visszaszámlálásra utalva; ezt a 12-es után látható LIFTOFF felirat egyértelműsíti.

A Big Bold Chrono Extravehicular formailag megegyezik a Big and Bold széria minőségibb darabjaival. Az óratok, a szíj, a három korona, a számlap elrendezése, illetve a kismutatók és a dátumablak pozíciója az itt látható Checkpoint Gold modellt idézi, csak a színeket cserélték NASA-kompatibilisre. Fotó: Swatch

A Space Collectionből csak a Chrono Extravehicularnek van dátummutatója; a kis ablak diszkréten lapul meg a 4-es szám helyén, akárcsak a hasonló felépítésű Checkpoint Goldon. A fehér óratokhoz tartozó fehér szíjon NASA-logó, illetve piros-kék szíjrögzítő hurkok vannak.

BIG BOLD CHRONO LAUNCH . Akár az Extravehicular, a Launch is háromkoronás, több kismutatós kronográf, és az ezüstös színárnyalatú számlapon itt is vörösbe borul a visszaszámlálás utolsó 10 másodperce. A NASA-logo és a dupla (itt kék-fehér színű) szíjhurok is stimmel. De az alapszín! AZ ALAPSZÍN! Az az összetéveszthetetlen narancssárga! (Sütőtökszínű [pumpkin orange] – mondják a gúnyolódók.)

NNN, mint a NASA Nemzetközi Narancssárgája. Persze, ahogy a nevéből is látszik, az International Orange árnyalatot nem a NASA keverte ki: ilyenre festették a Golden Gate-et és a Tokyo Towert is. Fotó: Swatch

A két kronográf számlapján az óra-, perc- és másodpercmutatókon kívül három-három kismutató is van – akárcsak az Omega Speedmasterén, amit az Apollo–11 legénysége is viselt, amikor 1969-ben leszálltak a Holdra. (A Swatchnak nem kellett messzire mennie inspirációért: az Omega és a Swatch is a Swatch Grouphoz tartozik.)

BIG BOLD JUMPSUIT . A sajtóanyag szerint a Space Collection három órája Bioceramic gyártástechnológiával készült; vagyis a Swatch a készülék nagy részét, beleértve az óraüveget is, bio-műanyagból gyártotta.

A királykék Jumpsuit órán látszik meg a leginkább a Bioceramic-eredet; balra a natúr kék modell, jobbra a NASA-sított példány. Fotó: Swatch

A Bioceramic modellek egyedi formaterve (műanyag Colosseum csuklón hordva) a Jumpsuit modellnél jelenik meg: a stockfotókon nem látszik, de a látványterven jobban kivehető az óraüveg alatti szögletes-homorú üreg, benne a dolgozó mechanikával. A Jumpsuit színe a NASA-űrhajósok gyakorlóruháját idézi; ebből is látszik, hogy nem kronográfnak szánták, „csak” időmérőnek. Civil órának – már amennyire egy ilyen vastag és széles óra civil lehet.

Ha már a civil óra szóba került: elérkeztünk a Space Collection diszkrétebb, a klasszikus Swatch modellekre jobban emlékeztető karóráihoz. Üdv az űrversenyben!

Space Race Gent (balra) és Take Me to the Moon (jobbra), az űrkollekció kevésbé radikális, megfizethetőbb árú darabjai. Fotó: Swatch

SPACE RACE GENT . Fekete-fehér minimáldizájn, ezüstszínű, tükörfényes számlap. A sajtóközlemény szerint a Space Race Gentet a Szovjetunió és az Egyesült Államok 20. századi űrversenye ihlette. Az óra fehérségét csak a számlap fekete számjegyezi, a fekete csat, az alsó szíj NASA-logója, illetve az alatta olvasható szöveg töri meg.

TAKE ME TO THE MOON . Az áttetsző óratokban jól látható a piros-fehér-kék mechanika; hasonló dolgozik a Swatch . A műanyag szíjak homogén szürkék, a fekete NASA-felirat a szíjtartó hurokra került. Az óra nevét inspiráló Frank Sinatra-dalt (Fly Me to the Moon) az Apollo–11 űrhajósai 1969-ben magukkal vitték a Holdra.

A Take Me to the Moon alighanem a klasszikus Gent modellek mechanikáját használja. Fotó: Swatch

Mit hordjunk: kéket, ezüstöt, fehéret vagy narancssárgát?

De mitől függ, hogy éppen milyen színű űrruhát hordanak a NASA űrhajósai? Az attól függ, hogy milyen feladattal bízták meg őket. A fehér és narancssárga ruhák az űrhajósok életben tartását célozzák – csak a fehér az űrben, a narancssárga pedig a Földön, az űrsikló visszatérése után.

Az EMU-t (Extravehicular Mobile Unit), ezt az ormótlan, fehér színű, tükröződő arany sisakrostélyos ruhát űrsétákon viselik az asztronauták. A NASA 1983-ban tesztelte először az EMU-kat az STS-6 misszió során, Donald Peterson és Story Musgrave űrhajósokkal. Az EMU-t 1984 óta használják az ISS-en. Az EMU-k gyakorlatilag egyszemélyes űrhajók: mobil létfenntartó berendezésként biztosítják az űrhajósok életben maradását az órákig tartó űrséták alatt. Az EMU-k fehér felülete visszaveri a napsugárzást, illetve az űrhajósok láthatóságát is javítja az űr sötétjében. Hogy elkerüljék a túlhevülést és a fulladást, az EMU-kat folyadékhűtéssel és szén-dioxid-elvezető rendszerrel szerelték fel.

A narancsszínű Launcher (balra) az ACE (Advanced Crew Escape Suit) űrruhákhoz illik, míg a fehér Extravehicular (jobbra) az űrsétákhoz használt EMU-k színvilágát idézi. Fotó: Swatch

A narancssárga ruhát, az ACES-t (Advanced Crew Escape Suit) a NASA az űrsiklóprogramhoz tervezte, és 1988-ban rendszeresítette. Tartozik hozzá ejtőernyő, tutaj, villanófény, jelzőfáklya és rádió; nem az űrbeli létfenntartásra, hanem a földi túlélésre tervezték. Az International Orange nevű árnyalatot sem esztétikai, hanem életvédelmi okokból választották: a NASA mérnökei szerint ez a szín biztosítja a legjobb láthatóságot a Földre visszatérő űrhajósoknak. (A narancssárga szín erőszakos élénksége nemcsak a NASA-nak tűnt fel; ilyen árnyalatúra festették a 333 méter magas Tokyo Towert, valamint a Golden Gate hidat San Franciscóban.

„A felderítők és a mentőalakulatok jobban észreveszik. Ez az egyik leginkább szembeszökő szín, különösen a tengeri mentéseknél.”

– mondta a Live Science-nek Brian Daniel, az űrsikló mentési alrendszereinek menedzsere, a houstoni Johnson Űrközpont munkatársa.

Ami a királykék (Royal Blue) űrruhát illeti: ez nem is űrruha. Hiába űrhajósok hordják, attól még nem lesz az. A NASA asztronautái ezt hordják nyilvános eseményeken, sajtótájékoztatókon, valamint a T-38 szuperszonikus gépeken végzett kiképzésen. A kék kezeslábas sokoldalú ruhadarab: a NASA-nál betölti a business casual munkaruha, az edzőfelszerelés és a mackóalsó szerepét is.

A kék ruhát NASA-csoportképeken, repülési teszteken, sajtótájékoztatókon és nyilvános eseményeken viselik az űrhajósok. A kék szín régen világosabb volt; csak később tértek át a NOAA és az amerikai parti őrség által használt Royal Blue árnyalatra. Fotó: Swatch / Space.com

És az ezüstszín, amit a Space Race Gent számlapján láthatunk, az honnan jött? Ó, még az ötvenes-hatvanas évekből, a Mercury- és Gemini-programok idejéből; akkoriban az űrruhák zöme ezüstszínű volt. John Glenn, a Mercury-program legendás, később szenátorrá választott űrhajósa ebben akklimatizálódott a világűrhöz. De amikor 1998-ban, 77 éves korában a Discovery űrsiklóval ismét kijutott az űrbe, a szabványos narancssárga ACE ruhát viselte.

A Space Race (középen balra) fehér-ezüstös színvilága a Gemini- és Mercury-projektek űrruháiéval harmonizál. Fotó: Space.com / AFP / Swatch

Jövőálló nosztalgia

Lássuk az árakat – egyelőre csak dollárban, mert a forintosított összeget az áfa és a kollekció darabszáma is befolyásolhatja. (A becslés kedvéért érdemes lehet összevetni a Swatch honlapján megadott árakat a hazai viszonteladókéival.)

Big Bold Chrono Extravehicular (fehér): 160 dollár

(fehér): 160 dollár Big Bold Chrono Launch (narancssárga): 165 dollár

(narancssárga): 165 dollár Big Bold Jumpsuit (királykék): 125 dollár

(királykék): 125 dollár Space Race Gent (fekete-fehér-ezüst): 95 dollár

(fekete-fehér-ezüst): 95 dollár Take Me to the Moon (szürke-áttetsző): 85 dollár

… vagyis nagyjából ugyanannyiért árulják őket, mint a Swatch hasonló kategóriás karóráit – gyakorlatilag ingyen kapjuk a NASA-textúrákat. További érv a vásárlás mellett, hogy a Swatch többi tematikus kollekciójához hasonlóan alighanem díszdobozt is adnak az óra mellé. Ha pedig ez sem lenne elég meggyőző gondoljunk arra, hogy mennyire jövőálló befektetés ez: ezek a színek a SpaceX, a Boeing és a NASA Artemis-projektek jövőbeli űrruháihoz is passzolni fognak.

Jó lesz az később is! Bár a Swatch Space Collection az űrhajózás hőskorából meríti az inspirációt, a jelek szerint nem kell félni tőle, hogy egyhamar túlhaladott lesz. A SpaceX (balra), a Boeing (középen) és a NASA Artemis (jobbra) új generációs űrruháinak színválasztása jó néhány évre korszerű viseletté teszi a Space Collection-órákat. Fotó: Swatch / Boeing / SpaceX / NASA

