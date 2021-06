Amerikában a munkáltató kötelezheti a dolgozókat arra, hogy oltassák be magukat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy friss amerikai kormányzati iránymutatás lehetőséget ad a munkáltatóknak arra, hogy kötelezzék a munkavállalókat a koronavírus elleni oltás beadatására. Ezt a munkáltató abban az esetben teheti meg, ha a dolgozónak személyesen is jelen kell lennie a munkavégzéshez, home office-ban nem.

A munkaadó emellett írásos bizonyítékot is kérhet arról, hogy az embert valóban beoltották-e, ezt azonban köteles bizalmasan kezelni. A rendelkezések értelmében a munkáltató ösztönözheti is a dolgozókat az oltás beadatására, és különböző előnyöket is kínálhat, ha így tesz, de arra ügyelnie kell, hogy ez ne legyen kénszerítő erejű, és lehetővé tegye a szabad választást a munkavállaló számára.

Abban az esetben, ha valaki egészségügyi vagy vallási okoknál fogva mégsem szeretné beadatni magának az oltást, a munkáltatónak valami olyan munkát kell ajánlania neki, ahol nem veszélyezteti mások egészségét, amennyiben ez nem jelent „indokolatlan terhet” a vállalkozás számára. Ez jelentheti azt is, hogy az oltatlan munkavállalónak arcmaszkot kell viselnie a munkahelyén, de a cégek felajánlhatják azt is, hogy otthonról dolgozzon.

Van rá precedens

Az állami intézmények minden további nélkül megkövetelhetik az oltást: egy 1905-ös törvény értelmében az oktatásba és a hadseregbe sem kötelező felvenni azt a jelentkezőt, aki nem tudja bebizonyítani, hogy beoltották fekete himlő ellen, ez pedig érvényes a koronavírusra is.

Egy áprilisi felmérés szerint a brit és amerikai cégek 90 százaléka arra buzdítaná a dolgozóit, hogy adassák be maguknak a vakcinát, 70 százalékuk pedig munkahelyi covid-teszteket is biztosított vagy biztosít majd a munkavállalók számára. A kutatásban megkérdezett cégek 60 százaléka mondta azt, hogy az oltásról írásos bizonyítékot is kér.

Bár az iránymutatás világosnak tűnik, az egyes államokban a szabályozások eltérőek lehetnek. Észak-Karolinában például a munkáltató bátoríthatja munkavállalót arra, hogy beadassa magának a vakcinát, de nem követelheti meg tőle, és nem kérhet erről írásos bizonyítékot sem. Arkansasban, Floridában és Texasban a vállalkozások és az állami vállalatok nem kérhetnek oltási igazolványt sem. Egy texasi kórházban például kötelezővé tették a dolgozók beoltását, ami után 117 kórházi munkavállaló sztrájkba kezdett, és tüntetésbe fogott a döntés ellen. A Times cikke szerint az még nem világos, hogy a hétfőn bejelentett texasi döntés arról, hogy senkit nem kötelezhetnek az oltottság igazolására, ezt az ügyet hogy befolyásolja.

