A Balatonban található hormonmaradványok befolyásolják a vízi élővilágot

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) kutatói folyamatosan vizsgálják a felszíni vizekben – elsősorban a Balatonban és annak vízgyűjtőjében – található emberi gyógyszermaradványok vízi ökoszisztémára gyakorolt hatását. Legújabb kutatásukban azt vizsgálták, hogy a Balatonban mérhető hormonkoncentrációk hogyan hatnak a gerinctelen modellszervezetekre. Az Environmental Science and Pollution Research és a Science of the Total Environment folyóiratokban publikált kutatás során igazolták, hogy az emberi eredetű szennyezések szintje a Balatonban és annak vízgyűjtőjében világviszonylatban mérve átlagos mértékűnek tekinthető. Bár az emberre nem jelentenek veszélyt, a környezetben mérhető hormonkoncentrációk már változásokat okoznak a gerinctelen modellszervezetekben.



Az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat közleménye szerint az elmúlt években a témában publikált kutatások többsége a különböző fogamzásgátlók szintetikus nemi hormonok közül az ösztrogén típusú szennyezések hatásait vizsgálta. Ezzel szemben eddig viszonylag kevés adat állt rendelkezésre a progesztogének (progeszteron és szintetikus analógjai) vízi gerinctelen és gerinces fajokon kifejtett élettani hatásairól.

A most publikált vizsgálatokban a kutatók a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) embrióira és felnőtt egyedeire, valamint a nagy vízibolha (Daphnia magna) frissen kikelt egyedeire gyakorolt hatásra voltak kíváncsiak. Az eredmények azt mutatják, hogy a hormonkezelések hatására a nagy mocsári csiga esetében „szignifikáns változások figyelhetők meg az embriók fejlődési idejében, pulzusszámában, a kapszulán belüli reszelőnyelv-öltögetések (radula) számában, a csúszó mozgások aktivitásában, továbbá a felnőtt egyedek táplálkozási és mozgási aktivitásában”. A nagy vízibolha vizsgálatai során szintén „jelentős molekuláris és sejtszintű változások mutatkoztak”.

A közlemény szerint „ma még nem ismert, hogy a sokféle gyógyszermaradvány, illetve más toxikus szerves és szervetlen vegyület egyidejű jelenléte hogyan hat egymásra, továbbá az sem, hogy ez miként érinti a természeti környezetünket, az élővilágot. Az azonban a megfigyelések alapján látható, hogy a szennyezések már környezeti koncentrációban is befolyásolhatják a vízi ökoszisztémák hosszú távú stabilitását”.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: