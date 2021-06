Ellenséges technika, amerikai fejlesztés, természetes jelenség, űrszemét vagy valami más: megjelent a Pentagon ufójelentése

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Tűkön ülve várta a világ, és szombaton végre meg is jelent a Pentagon előzetes jelentése az elmúlt húsz év azonosítatlan repülő tárgyairól, vagy ahogy UFO helyett mostanában hívják őket, azonosítatlan légköri jelenségekről (UAP, Unidentified Aerial Phenomena). Az előzetes jelentés nem tér ki az egyes esetekre, csak a trendekre – már ha vannak ilyenek, az egyik legnagyobb bejelentés ugyanis az, hogy a védelmi minisztérium nem rendelkezik elegendő megbízható adattal ahhoz, hogy megfejthesse az azonosítatlan légköri jelenségek okait.

Mióta június közepén bejelentették, hogy ufóügyi jelentés készül, az ufóhívők, a konteósok és a csillagászok izgatottan várták, hogy mi áll majd benne. Az előzetesen kiszivárgott részletek után már nagyjából sejteni lehetett, hogy nem most fogják bevallani, hogy mi történt Roswellben, de a Pentagon korábbi titkosított kutatásai után sokan bíztak benne, hogy legalább annyi kiderül, hogy a hadsereg mit nem tud megmagyarázni. A New York Timesnak név nélkül nyilatkozó források azt mondták, hogy egyes esetekben kínai vagy orosz drónokra, illetve hiperszonikus fejlesztésekre gyanakodnak, és az már korábban is kiderült, hogy a jelenségek között akad olyan, amire a hírszerzés és a védelmi minisztérium egyelőre nem talált magyarázatot. Avi Loeb, a celebbé vált ufóhívő csillagász szerint már magában az, hogy megszülethetett egy ilyen jelentés, amit ráadásul nem is titkosítottak, arra utal, hogy idegen technika áll a háttérben, az amerikai védelmi minisztérium ugyanis sosem vallaná be a nagyközönségnek, ha a kínaiak vagy az oroszok annyira elhúztak volna a fejlesztésekkel, hogy az Egyesült Államok honvédelme azt sem tudja, hogy mit lát a radaron.

143 megmagyarázhatatlan eset

Az előzetes jelentésből nem sok minden derül ki, de azért valamire mégis jó: bár elismerik, hogy néhány azonosítatlan légköri jelenség lehet mérési hiba eredménye is, leszögezik, hogy a 2004 és 2021 között észlelt jelenségek többségét több szenzor is észlelte. A Pentagon öt csoportba sorolta az észleléseket, ezek között megtalálható a jolly joker „egyéb” kategória, illetve a korábbi információk alapján úgy tűnik, hogy vannak olyan észlelések, amelyeket a védelmi minisztérium ezúttal sem hoz majd nyilvánosságra, így maradt még egérút a megrögzött ufóhívők számára is.

2004 óta összesen 143 olyan esetet rögzítettek, amelyre egyelőre nem találtak magyarázatot. Ezek közül huszonegyet ismeretlen jelenségként írtak le, 18 esetben pedig a tárgyak mozgása vagy irányváltoztatása olyan technikai fejlettségről árulkodhatnak, amelyet az Egyesült Államok még nem ért el. A jelentés szerint ez a technika valószínűleg Oroszországban és Kínában sem ismert, sőt, egyetlen földi országban sem, igaz, a Pentagon szerint elképzelhető, hogy ezekben az esetekben mérési hibákról van szó.

A jelentés kategóriái

Zacskók, madarak, lufik, meteorológiai léggömbök (a Man in Black óta örök sláger), drónok, mindenféle szemét, ami megzavarhatja a pilóták észlelését, és megnehezítheti számukra az eredeti célpont észlelését.

Természetes légköri jelenségek: jégkristályok, páralecsapódás és olyan hőingadozások, amelyek megzavarhatják egyes infravörös kamerák és radarrendszerek működését.

Amerikai hadügyi vagy ipari fejlesztések: bár a korábbiakban kiszivárgott adatok alapján a Pentagon kizárta, hogy az azonosítatlan jelenségeket titkos amerikai szuperfegyverek okozzák (ami egyébként az alapján, hogy a legtöbb észlelés katonai bázisok környékén történt, nem is tűnik teljesen lehetetlennek), a mostani kilencoldalas összefoglaló már elképzelhető magyarázatként kezeli. A titkos fejlesztéseket persze nem szokás a nagyközönség orrára kötni, most sem állítják, hogy volt olyan azonosítatlan repülő tárgy, amit az Egyesült Államok fejlesztett volna, de lehetőségként azért számba veszik.

Idegen (nem amerikai) fejlesztések: orosz, kínai vagy egyéb drónok, ballonok, kémeszközök, amerikai magánfejlesztések.

Egyéb: a vizsgált esetek nagy része, amiről nem tudják (vagy, ha konteósan gondolkodunk, nem akarják) megmondani, hogy mik. A jelentés külön hangsúlyozza, hogy ezekről az anomáliákról nem áll rendelkezésre elegendő adat, így egyelőre nem tudják megmondani, hogy mi okozta őket, ezért a Pentagon szerint az eddig rögzített adatok további vizsgálata szükséges. Az UAPTF (Unidentified Aerial Task Force) nevű szervezeti egység 90 napon belül tájékoztatja a Kongresszust arról, hogy milyen további lépéseket tesznek majd ebben az ügyben.

UFO vagy UAP?

Az egyik ilyen lépés már meg is történt: az UFO-t átnevezték UAP-ra, ezzel a védelmi minisztérium egyfelől a lelkes ufóhívők vitorlájából akarta kifogni a szelet, másfelől pedig a haditengerészet és a légierő tagjait bátorítanák vele arra, hogy jelentsék ezeket az eseteket. Nem egészen világos, hogy mennyivel nézik hülyébbnek azt a pilótát, aki azt állítja, hogy ufót látott, mint aki uapot, mindenesetre a védelmi minisztérium tudatosan törekszik az új rövidítés használatára.

A jelentésből az is kiderül, hogy akár UAP, akár UFO, ezeket az észleléseket nem árt komolyan venni: 11 olyan dokumentált esetről számoltak be, ahol hadgyakorlatok alkalmával a vadászpilóták kis híján összeütköztek az azonosítatlan tárgyakkal. Némi aggodalomra adhat okot az is, hogy az észlelések általában katonai objektumok környékén történtek, bár a jelentés nem jelenti ki egyértelműen, hogy kémtevékenységre utaló jeleket találtak volna – de nem is zárja ki ezt a lehetőséget. Lehetséges magyarázatként megemlítik, hogy ezeken a területeken jóval fejlettebb megfigyelőrendszerek működnek, mint máshol, ezért nem lehetetlen, hogy csak emiatt észleltek több megmagyarázhatatlan jelenséget.

Az UAPTF a jövőben több adatot próbál gyűjteni, és mesterséges intelligencia segítségével rendszerezi majd az észleléseket, így próbálják megkülönböztetni a madarat az orosz dróntól, az űrszeméttől vagy a meteorológiai ballontól. A Pentagon nem zárja ki azt sem, hogy az ismeretlen jelenségek nemzetbiztonsági vagy közlekedési kockázatot jelenthetnek.

Ami meg az ufókat (uapokat) illeti: a jelentés nem zárja ki egyértelműen, hogy a jelenségek földönkívüli eredetűek lennének, de a Timesnak nyilatkozó tisztségviselő szerint nem is ez volt a vizsgálat célja, a valódi idegenek ugyanis nem az UAPTF, hanem a NASA hatáskörébe tartoznak.

