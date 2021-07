Szenzáció, hogy négy parlagi sas fióka nevelkedik egy fészekben

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatával az elmúlt három hétben végezte a parlagisas-fészkek közös éves ellenőrzését.

Az idei évben igazi szenzációra bukkantak a Körös-Maros Nemzeti Park egyik régóta ismert territóriumában: négy egészséges parlagi sas (Aquila heliaca) fiókát találtak egy fészekben. A PannonEagle LIFE projekt közleménye szerint ilyenre nem volt még példa Magyarországon. A világon is csak négy esetben jegyeztek fel négytagú fészekaljat, de négy parlagi sas fióka sikeres kirepülését még sohasem sikerült bizonyítani, így az elkövetkező hetekben kiderül, hogy születik-e ornitológiai világrekord.

A fészek távolról és nagyon közelről Fotó: Horváth Márton/ MME

A fészkek ellenőrzése során a szakemberek a zsákmány- és tojáshéj-maradványokat is begyűjtötték, sőt a madarak vedlett tollaiból DNS-ujjlenyomatot is készítenek, hogy a világszerte veszélyeztetett faj szokásairól minél többet megtudjunk. Ezek a ritka madarak egy évben csak egyszer költenek, a költések mintegy harmada meghiúsul, és sikeres költés esetén is általában csak egy vagy kettő, ritkán három fiókát tudnak felnevelni a sasok.

A PannonEagle LIFE projekt keretében zajló munka során országosan 137 fióka kapott egyedi ornitológiai jelölőgyűrűt, közülük három műholdas nyomkövetőt is.

