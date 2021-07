Vacakol az internet a kánikulában? Óvd a routert a napsütéstől!

Érthetetlen okokból megszakad a lejátszás a Netflixen? Lassan vagy egyáltalán nem töltenek be a megnyitott oldalak a böngészőben? Kikapcsol a zenelejátszás? Vagy egyszerűen csak megszakad az internetkapcsolat, és semmilyen szoftveres buherálás nem segít rajta? Lehet, hogy a hiba az ön készülékében van, de nem a számítógépben, hanem valamivel előrébb – a routerben.

A brit telekommunikációs szolgáltató, a Virgin Media – írja a BBC News – figyelmeztette a felhasználóit, hogy ne tegyék ki a routereket közvetlen napsugárzásnak, mert könnyen túlhevülhetnek tőle, ami az eszköz leállásához vagy nem rendeltetésszerű működéséhez vezethet. Hogy nem elszigetelt esetekről van szó, azt az is bizonyítja, hogy egy külön oldalt hoztak létre, ami az internetkapcsolat szezonális előfeltételeit tárgyalja.

A túlhevülés minden elektronikus eszköz rákfenéje. Ha a router a napsütés vagy a túl magas nappali hőmérséklet hatására túlhevül, az lelassíthatja vagy akár meg is szakíthatja az internetkapcsolatot – figyelmeztet a Virgin Media. A vállalat ugyanakkor a BBC-nek azt mondta, hogy nem észleltek sokakat érintő rendszerhibákat a nemrég tapasztalt brit hőhullám idején, és az általuk telepített routerek amúgy sem túl érzékenyek a hőingadozásra.

Az elektromos készülékek a bennük áramló feszültség hatására felhevülnek. A nagyobb teljesítményű eszközök, például a számítógépek és játékkonzolok kifinomult hűtőrendszereket használnak a hőelvezetésre; így biztosítják készülék rendeltetésszerű működését. A rossz szellőzés és a külső hőforrások – mint amilyen a napsugárzás – azonban megnövelik a túlhevülés kockázatát.

„A laptopokhoz, telefonokhoz és játékkonzolokhoz hasonlóan a routereknek is szükségük van a megfelelő szellőzésre, hogy megszabaduljanak az előállított hőtől. Ennélfogva tanácsos elkerülni, hogy közvetlen vagy közvetett napsugárzásnak tegyük ki őket. Ha a routered így is rendszeresen túlhevül, az az eszköz meghibásodásának a jele is lehet, de lehetséges, hogy túl régi ahhoz, hogy megfelelően működjön.”