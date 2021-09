Dupla olyan gyorsan híztak az amerikai gyerekek a karantén alatt, mint előtte

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az amerikai Járványmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) frissen megjelent jelentése szerint az amerikai gyerekek testsúlyán erősen meglátszik a lezárásokkal eltelt pandémiás időszak: csak azoknak a testtömegindexe nem növekedett jelentősen, akik már 2018-ban is kórosan soványnak számítottak, a többiek viszont szinte kivétel nélkül híztak a karantén alatt.

A CDC 432 ezer, 2 és 19 év közötti amerikai fiatal 2018-as adatait vetette össze a mostaniakkal, és arra jutott, hogy a gyerekek elsöprő többsége többet hízott, mint a felnőttek. A legjobban a bölcsődések és a kisiskolások testtömegindexe nőtt, ezen belül is azoké, akiknek már korábban is magas volt ez a mutatójuk.

A központ kutatói a 2020 márciusa és novembere közötti időszakot vizsgálva megállapították, hogy az enyhén vagy súlyosan elhízott gyerekek havonta átlagosan körülbelül fél kilónyit híztak (1,45 és 0,54 kilogram között). Egy korábbi, a Lancet-ben megjelent tanulmány nagyon hasonló eredményekre jutott, bár ebben a kutatásban 6 és 17 év közötti fiatalokat vizsgáltak. A tanulmány szerint a latin származású gyerekek voltak a leginkább érintettek.

Súlyos egyenlőtlenségek

A CDC szerint több faktor is közrejátszott a fiatalok súlygyarapodásában: a koronavírus miatti stressz, a mozgáshiány és a megnövekedett képernyőidő mellett az iskolák és óvodák bezárásával sokan nem jutottak kiegyensúlyozott táplálékhoz, és ezzel az ottani tornaórák is elmaradtak. Sok gyerek csak az iskolában kapott egészséges ételt, így a CDC szerint a mostani kutatás arra is rávilágított, hogy hasonló helyzetben az államnak gondoskodnia kell a családok megfelelő ellátásáról is, hogy megelőzhesse a járvány ehhez hasonló mellékhatásait.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság februári felmérése szerint az amerikai felnőttek 42 százaléka számolt be hízásról a 2020-as korlátozások alatt. A válaszadók saját bevallásuk szerint átlagosan 29 fontot, vagyis nagyjából 13 kilót híztak a karantén ideje alatt. David Sarwer obezitológus szakorvos szerint magában az, hogy az emberek egy része hízott a karantén alatt, nem meglepő, de aggasztó: miután tömegeket érintő jelenségről van szó, a járvány elmúltával tömegeknek kellene segítséget nyújtani.

Sarwer kiemelte azt is, hogy a szegényebbeket súlyosabban érinti ez a probléma, a gyerekek esetében pedig már korábban megfigyelhető volt, hogy a kevésbé tehetős családoknál nőtt az elhízottak száma, a vagyonosabbaknál azonban csökkent, ezt az egyenlőtlenséget a világjárvány csak tovább erősítette.

