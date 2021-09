A globális ellátási válság legújabb furcsa jele, hogy a kaliforniai kikötőket ellepték a veszteglő konténerhajók

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Mintegy 65 szállítóhajó várakozik jelen pillanatban az Egyesült Államok kikötői közelében bejutásra várva – holott a koronavírus-járvány előtt szokatlan volt, ha egynél több hajó kényszerült várakozni. A feltorlódott hajók sokasága is jelzi, hogy a beszállítói láncok összekuszálódása – amely a chiphiánnyal karöltve változatos szektorokban okoz alapanyaghiányt – elérte az Egyesült Államokat. Jelenleg is több ezer konténer várja a kipakolást.

A konténerszállító hajók Los Angeles és a kaliforniai Long Beach kikötőin kívül torlódtak fel, amelyek az országba érkező teherhajó-forgalom 40 százalékát bonyolítják. A kínai exportcikkek nagy része is érthetően ezekbe a kikötőkbe érkezik.

A torlódást az okozza, hogy miután az ország gazdasága újra megnyitott, az egekbe szökött az import iránti igény. Kereskedők és gyártók rohanvást adták le a rendeléseket, igyekeztek újra feltölteni a leltárt, a globális vízi szállítási rendszer azonban nem bírta a tempót. Csak Los Angelesben idén már most 30 százalékkal több árut pakoltak ki, mint tavaly egész éven.

A torlódás miatt egyrészt hiány alakult ki gyerekjátékokból, faanyagból, új ruhákból és állateledelből, másrészt felmentek az árak.

Gene Seroka, a Los Angeles-i kikötő vezetője a múlt héten figyelmeztetett arra, hogy jelentős mennyiségű áru érkezik hozzájuk 2021 hátralévő részében és a következő évben is. Folyamatosan követik a helyzetet, és úgy látják, hogy az ellátási lánc számos pontján fennakadások vannak.

Szombaton 73 hajó vesztegelt a kikötőkön kívül, csaknem kétszer annyi, mint augusztusban ilyenkor. Néhány hajót át is irányítottak, de az olyan közeli kikötőknek, mint Oakland, nem elég nagy a befogadóképességük.

Az amerikai játékipari szövetség, amely 950 céget képvisel, arra számít, hogy a kaliforniai krízis számos tagjánál erős hatással lesz a karácsonyi forgalomra. A szövetségbe tartozó cégek által eladott játékok 85 százaléka Kínában készül, és csak a nagyobb, befolyásosabb szereplők képesek a szállítókkal kialakított jobb kapcsolataik és kedvezőbb szerződéseik miatt valahogy átvészelni a nehéz időket. A kis játékcégek azonban várhatóan nagyobb nehézségekkel szembesülnek.

A helyzet javítása érdekében a kaliforniai kikötők belementek, hogy a kamionok meghosszabbított időszakban szállíthassák el a konténereket. A Fehér Házban júniusban létrehozott „ellátási lánc zavarait kezelő munkacsoport” ugyancsak próbál lépéseket tenni annak érdekében, hogy az áruk elérhessék az amerikai piacot.

Dugó alakult ki a georgiai Savannah kikötőjében is, és a New York-i kikötő is áthaladási gondokról számolt be. A rekord-árumennyiség miatt ott a kikötőből a szárazföld felé irányuló vasúti és közúti teherforgalom akadt el.

A kikötők irányítói szerint a válság 2022 nyaráig eltarthat.

