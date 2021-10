Ész Ventura: Elég okos vagy, hogy tagja legyél a Mensa HungarIQának?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Jöjjön egy nehezebb feladvány öt koponyáért, sőt a legelső megoldók között három ajándék IQ-tesztlehetőséget osztunk ki a Mensa HungarIQa felajánlásával.

A karantén alatt szünetelt a tesztírás a Mensánál, de most újra megnyílt a lehetőség, érdemes kihasználni annak, aki tudni szeretné, hogy intelligenciáját tekintve a felső 2 százalékba tartozik-e. A hivatalos teszt előtt egyébként érdemes kitölteni a Mensa különleges on-line tesztjét, ami az egyetlen olyan, magyarországi mintán sztenderdizált komoly IQ-teszt, amelyet bárki elérhet, és ingyen megmérheti vele a saját intelligenciahányadosát. A teszt azonban bizonyos IQ fölött már nem tud precízen mérni, akik elérik ezt a szintet az on-line teszten, azoknak javasolt jelentkezni a hivatalos tesztre, amelynek eredményről aztán hivatalos, a világon mindenhol elismert oklevelet is adnak.

Ha pedig valakiről kiderül, hogy a felső 2 százalékba tartozik, akkor Mensa-tagságra is jelentkezhet, ezáltal bekerülhet egy nemzetközi egyesületbe, amelynek közel 140 ezer tagja van a világ száz országában. A nemzetközi kapcsolatok mellett a hazai Mensa élete is nagyon aktív, rengeteg közös programot szerveznek, van focicsapatuk, hatalmas társasjáték-gyűjteményük, újságjuk, és Mensa-tagként számos kedvezményt is igénybe lehet venni itthon és külföldön.

131. feladvány: Színes háromszögek

Egy absztrakt művész rajzolt N darab különböző, egymással át nem fedő, nem egyenlő szárú háromszöget a vászonra. A művész minden háromszög minden oldalát színesre festette, minden oldalhoz egy konkrét és egyértelműen megnevezhető színt használt, egy színt akár többször is. A művésznek volt egy kedvenc háromszöge a képen, és volt három matematikus barátja. Az első matematikusnak titokban elárulta a kedvenc háromszöge legrövidebb oldalának a színét, a másodiknak a középső oldal színét, a harmadiknak pedig a leghosszabb oldal színét.

Ezután megkérdezte az elsőtől, hogy tudja-e, melyik háromszögre gondolt. Nemleges választ kapott. Megkérdezte a másodikat is, az sem tudta. A harmadikat is megkérdezte, az sem tudta megmondani. Ezután elkezdte újra elölről, azaz megkérdezte megint az elsőt, hogy most tudja-e, melyik háromszögre gondolt. A válasz nem változott, most sem tudta. Megint megkérdezte a másodikat, ő sem tudta. Megkérdezte a harmadikat is, ő sem tudta. A kérdezősködést tovább folytatta ciklikusan, egészen addig, míg végül a 10. kérdésre azt felelte a soron következő matematikus, hogy ő tudja. Ezután megkérdezte a másik kettőt is, akik azt mondták, most már ők is tudják. Lehetséges ez?

A matematikusok egymás válaszait mindig hallották. A matematikusok mindent átgondoltak, amit a logika alapján lehetett, és ezt egymásról is feltételezték, továbbá mindig igazat válaszoltak.

Haladóknak: Tíz kérdés helyett akárhány kérdésre is előállhat ilyen szituáció? Legalább mekkora legyen N, hogy előállhasson ilyen helyzet? És hány színre van szükség?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: október 20. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: