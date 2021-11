Brit tudósok szerint a járvány miatt még éveken át nem lesz olyan a karácsony, mint régen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

„Nem tettünk eleget, nem dőlhetünk hátra” – figyelmeztette Tim Spector epidemiológus, genetikus a brit Royal Society of Medicine tagjait, amikor arról kérdezték, hogy hogyan befolyásolja a járvány az idei karácsonyi ünnepeket. Spector szerint még csak nem is ez a kérdés, hanem az, hogy hogyan befolyásolja az elkövetkezendő évek hétköznapjait a koronavírus: úgy gondolja, hogy még nagyjából öt karácsonyi szezonban nem árt extra óvintézkedésekkel számolni, oltás ide vagy oda.

A szakember szerint magában az oltás ugyanis nem elegendő: ezt mutatják azoknak az országoknak a példái is, ahol jóval magasabb az átoltottság, mint Nagy-Britanniában, mégsem sikerül megfékezni a járvány újabb hullámát. Spector úgy gondolja, hogy a covidra ezentúl úgy kell tekintenünk, mint egy permanens influenzajárványra, a betegség pedig terjed, ezért azt javasolja, hogy az országban állítsanak vissza egyes korlátozásokat, mielőtt a járványhelyzet kicsúszna az állam kezei közül.

Jonathan Van Tam, a brit tisztifőorvos helyettese kevésbé borúlátóan úgy fogalmazott, hogy az idei év karácsonyi időszaka még nem telhet el felhőtlenül, de azt sem zárta ki, hogy a helyzet rosszabbra fordulhat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha még karácsonyig jobbak is lesznek a járványügyi mutatók, érdemes továbbra is óvatosnak maradni, azt ugyanis senki nem tudja megmondani, hogy mi várható még tavaszig. Spector szerint Nagy-Britanniában már így is elég rossz a helyzet: Nyugat-Európában itt regisztrálták a legtöbb új megbetegedést, és lakosságarányosan itt ápolnak a legtöbb embert kórházban is.

Negyereki meg negyereerre

Nem Spector az egyetlen, akit aggaszt a mostani járványhelyzet: Alexander Schellenberg osztrák kancellár pénteken jelentette be, hogy az oltatlanokra szigorú korlátozások vonatkoznak majd hétfőtől, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a karácsony így „meglehetősen nehéz időszaknak” bizonyulhat majd a számukra. Az új szabályok egyelőre csak Felső-Ausztriában lépnek életbe, viszont elég szigorúak: azok, akik nem kaptak oltást, alig hagyhatják majd el a lakásukat, akkor is csak azért léphentek ki az ajtón, hogy vásárolhassanak. Schellenberg szerint indokolatlan lenne az ország lakosságának kétharmadát korlátozni amiatt, mert a népesség egyharmada még hezitál az oltáson, így inkább nekik kell lemondaniuk egyes jogaikról. Az osztrák karácsonyi vásárokat sem látogathatja akárki, a bécsi adventi vásárra például csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni.

A klímacsúcs is odahatott

A skót miniszterelnök-helyettes is szigorításokat helyezett kilátásba a karácsonyi időszakra: John Swinney szerint aggasztóan magasak a fertőzésszámok az országban, így könnyen lehet, hogy ismét szélesebb körben kötelezővé teszik majd a maszkhasználatot is. Swinney szerint a hűvös időjárás és a klímacsúcs sem használt sokat a járványügyi helyzetnek. A kormány szeretné elkerülni az újabb szigorú lezárásokat, de ahogy Swinney és Van Tam is fogalmazott, nehezen lehet kiszámítani, hogy hogy alakulnak a fertőzések, így nem is zárták ki, hogy újabb korlátozások várhatóak. Boris Johnson miniszterelnök szerint továbbra sincs ok arra, hogy ez a karácsony is korlátozások közepette teljen el, a járványügyi szakértők azonban nem ilyen optimisták.

Van baj, de talán nem nagy

Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető járványügyi szakértője is óvatosságra int a kérdésben: szerinte sincs még vége a járványnak, mindemellett azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél többen kapják meg az oltást és szükséges esetben a harmadik oltást is. Scott Gottlieb, az amerikai Gyógyszer és Élelmiszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) egykori vezetője szerint nem olyan vészes a helyzet – vagyis hát éppen hogy az, a delta variáns ugyanis olyan gyorsan terjed az országban, hogy Gottlieb számításai szerint hálaadásra (november 25-re) a lakosság többsége ilyen vagy olyan módon védettséget kap, ha máshogy nem, hát úgy, hogy elkapja a betegséget. Ezt persze még kicselezheti valamilyen előre nem látott új variáns, az infektológus szerint viszont az eddigi minták alapján úgy tűnik, hogy karácsonyra csökkenni fognak a fertőzésszámok.

Nincs vásár, van vásár

Németországban szintén szigorításokra lehet számítani: az ország vezető virológusa szerint ezek nélkül megduplázódhat a halálozások száma, miközben minden eddiginél több fertőzöttet regisztráltak. A Deutsche Welle számításai szerint karácsonyra akár napi 19 ezer új fertőzöttre számíthatnak. Szászország tartományi miniszterelnöke, Michael Kretschmer kilátásba helyezte, hogy nem tartják meg az ottani karácsonyi vásárokat, sőt, azt kérte a kormánytól, hogy az egész országban tiltsák be a hasonló rendezvényeket. “Nem tudsz jó szívvel forralt bort iszogatni a vásárban, miközben tömve vannak a kórházak, és alig győzik ellátni a betegeket„ – fogalmazott a politikus.

Magyarországon tavaly ugyan nem rendezték meg a hagyományos karácsonyi vásárt, de úgy tűnik, hogy idén (a fertőzésszámok emelkedése ellenére) már megtartják a rendezvényt. A jelenlegi állás szerint a Vörösmarty téri standokat védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni, a vásár november 19-én nyit majd, a vendégeket hétköznapi időszakban három, zsúfoltabb időszakokban pedig négy kapun át engedik majd be.

