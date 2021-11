Vakcinájával ellentétben Covid-piruláját ingyen bocsátja a Föld legelmaradottabb régióinak rendelkezésére a Pfizer

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Merck amerikai gyógyszergyár után a Pfizer is engedélyezte a világ 95 legszegényebb országának, hogy antivirális Covid-gyógyszerét licenszdíj nélkül, vagyis rendkívül olcsón gyárthassa. A Pfizer gyógyszergyár kedden állapodott meg az ENSZ által támogatott Medicines Patent Pool (MPP) nonprofit szervezettel – írja a New York Times. Az egyezség értelmében a Pfizer átadja a Covid-pirula receptjét az MPP-nek, majd a szervezet olcsón eladhatja azt a szerződésben felsorolt afrikai és ázsiai országok gyógyszergyárainak, akik azonos hatóanyagú, ám lényegesen olcsóbb, úgynevezett generikus készítményeket gyárthatnak a formula alapján. A Merckkel a molnupiravir hatóanyagú Covid-tablettára kötött októberi szerződésben 105 ország volt kedvezményezettként felsorolva.

A Pfizer Covid-gyógyszere kombinált hatóanyagú: az AIDS ellen már bizonyított ritonavirból és egy névként egyelőre csak betű és számkódból álló (PF-07321332) kísérleti hatóanyagból áll. A kísérleti hatóanyag egy proteáz-gátló, ami megakadályozza, hogy a vírus a sejteken belül sokszorozódni tudjon. A ritonavirra azért van szükség, hogy a PF-07321332 épségben eljusson a vírusig. A Paxlovid márkanéven forgalmazott kombinált készítmény a súlyos, életveszélyes tüneteket segít megelőzni, a Pfizer közleménye szerint közel 90 százalékos hatékonysággal.

A Merck gyógyszere, a molnupiravir ugyancsak a legsúlyosabb tünetek megelőzésére szolgál, csökkenti a kórházi kezelések szükségességét és annak a valószínűségét, hogy a megbetegedés halálos kimenetelű legyen. Ezt a klinikai vizsgálatok szerint az esetek legalább felében sikerült is elérnie. Hatásmechanizmusa annyiban különbözik a Pfizer-gyógyszerétől, hogy a vírusreplikációt nem akadályozza ugyan, ám a másolatok a gyógyszer hatására működésképtelenek lesznek. Mindkét gyógyszernek azért van óriási jelentősége, mert a világjárvány második évében egyre inkább úgy tűnik, hogy az emberiség kénytelen lesz megtanulni együtt élni a Covid-19-cel.

Bár a Pfizer döntését sokan túláradó örömmel fogadták, kérdés, hogy a kedvezményezett országok köre elégséges-e ahhoz, hogy a SARS-CoV-2 vírus pusztítását a világ legszegényebb régióiban is csökkenteni lehessen. A megállapodásból ugyanis, akárcsak a Merckkel kötöttből, ezúttal is kimaradt a harmadik világbeli Brazília, illetve a közepes bevételű, ám a Föld jelentős részének, köztük extrém szegénységben élőknek is otthont adó Oroszország és Kína. A Covid- vakcinájával kapcsolatos üzletpolitikája után viszont kifejezetten üdvözlendő a Pfizer lépése. Az mRNS-alapú oltóanyagból ugyanis a Pfizer mintegy kétmilliárd dózist terített világszerte, amiból mindössze 167 millió adag jutott a világ lakossága több mint felének otthont adó fejlődő régiókba. A vakcinára a gyógyszergyártó licensz-szerződést sem kötött, a járvány elleni globális védekezésnek betudható bevételei ennek köszönhetően idén elérhetik a 36 millilárd dollárt.

