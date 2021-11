Tizenöt kilónyi római ezüstpénzt találtak egy augsburgi építkezésen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Bajorország legnagyobb római kori ezüstlelete került elő a Wertach kiszáradt medréből Augsburg belvárosában egy építkezésen. A területre lakóparkot terveztek, az alap kiásásánál figyeltek fel rá, hogy a régi meder tele van pénzzel. A legrégebbi ezüstdénárokat Nero császár idején verték az első században, a legújabbakat pedig Septimus Severus uralkodása alatt bocsátották ki 200 környékén.

Az érmék között akad olyan is, amely Didius Iulianus császár képét viseli, ezek ritkaságnak számítanak, ő ugyanis a Római Birodalom legrövidebb ideig uralkodó császárai közé tartozott, mindössze két hónap után leváltották, majd megölték.

Az 5500 pénzérméből álló lelet nagyjából 15 kilót nyom. Stefan Krmnicek, a Tübingeni Egyetem régésze szerint ez akkoriban rengeteg pénznek számított, és bizonyára tehetős ember lehetett, aki elrejtette. A kincset a római katonai erőd falain kívül ásta el valaki, Krmnicek feltételezése szerint egy katona vagy kereskedő, aztán feledésbe merült, a Wertach folyó áradásai pedig kimoshatták a földből, így került a pénz a folyómederbe. A Wertach 1900 óta más mederben folyik tovább, így kerülhettek napvilágra a kincsek.

Az ezüstpénzek egy része Fotó: Andreas Brücklmair / kunstsammlungen-museen

Mesés vagyonnak számított

Sebastian Gairhos augsburgi régész szerint egy átlagos római katona a harmadik század elején, amikor az ezüstöt eláshatták, 375 és 500 dénár közötti összeget keresett évente, ennek megfelelően a kincs 11-15 évnyi fizetésnek felelt meg. A régészek emellett számos római kori fegyvert, használati tárgyat, edényt és ékszert találtak, a feltáráshoz száz köbméter hordalékot vizsgáltak át.

Az eddig előkerült tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a római erődítményben nők is éltek, a város korai lakossága pedig elég vegyes volt, a Római Birodalom minden szegletéből érkeztek ide emberek, így a mai Olaszország, Spanyolország vagy Dél-Franciaország területéről is megtelepedtek itt, ami nem is csoda, mert Augusta Vindelicorum jelentős katonai és gazdasági csomópontnak számított.

Az érméket a megtisztításuk után az Augsburgi Múzeum állandó kiállításán lehet majd megtekinteni, egy kisebb részüket pedig már december 17-én bemutatják majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: