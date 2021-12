Az eddigi adatok alapján enyhébb tüneteket okoz, de fertőzőbb a koronavírus új variánsa

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy szűk, 42 főből álló pretoriai minta alapján úgy tűnik, hogy a koronavírus új variánsa, az omikron kevésbé súlyos lefolyású megbetegedést okoz, mint a világszerte terjedő delta. A kutatók ettől függetlenül óvatosak: az, hogy a jelek szerint az omikron fertőzőképesebb, mint az eddigi variánsok, ettől függetlenül még okozhat problémát az egészségügyi ellátásban, a Dél-Afrikával szomszédos Zimbabwében például már most is túlterheltek a kórházak.

A 42, azonosítottan omikronos beteg közül egy sincs beoltva, és kilencen vannak lélegeztetőgépen, a többiek javarészt tünetmentesek, és nem a koronavírus miatt szorulnak kórházi kezelésre. A lélegeztetőgépen lévő betegek közül egyetlen olyan van, aki kifejezetten a covid miatt szorul erre a kezelésre, a többiek a koronavírustól független okokból vannak gépen. Fareed Abdullah, a pretoriai Steve Biko kórház infektológusa szerint az omikronos betegeket kezelő kórházi osztály többé-kevésbé úgy fest, mint bármelyik másik a kórházban, ami jelentős különbség ahhoz képest, hogy korábban a covid-osztályokhoz elválaszthatatlanul hozzátartozott a lélegeztetőgépek tömeges jelenléte.

Shabir Madhi, a johannesburgi Witwaterstrand Egyetem vakcinológusa szerint ezek igazán jó hírek: a szakember arra számít, hogy az új variáns miatt kevesebben szorulnak majd kórházi kezelésre, mások viszont nem ennyire optimisták. Az eddigi dél-afrikai adatokból már kitűnik, hogy az új variáns megjelenése óta ötször annyian kerültek kórházba, mint a delta-hullám csúcsán, igaz, mindössze negyedannyian kerülnek intenzív osztályra, mint korábban, és mindössze 2 százalékuk kerül lélegeztetőgépre (a delta esetében ez az arány 11 százalék volt).

Óvatos optimizmus

Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi szakértője is optimista az eddig nyilvánosságra hozott adatokkal, és úgy véli, hogy ezek alapján az új variáns kevesebb aggodalomra ad okot, mint ahogy attól korábban tartottak. A legfőbb problémát persze az okozza, hogy még mindig nem lehet semmi biztosat mondani az omikronról, ehhez egyszerűen túl kevés az adat: az eddigi felmérések szerint például több gyerek és fiatal kapta el az új variánst, mint az eddigieket, de elképzelhető, hogy ez összefügg azzal is, hogy ez a korcsoport kevésbé átoltott, mint az idősebbek. A mostani 42 fős minta mellett a dél-afrikai hatóságok vasárnap adtak ki egy jelentést, ami 166 omikronos beteg tüneteit vizsgálta, de még ez sem tekinthető nagyobb mintának, annyi azonban kitűnik belőle, hogy az ország kórházaiban valóban több fiatal covidost kezeltek, mint korábban.

Emily S. Gurley, a Johns Hopkins Egyetem epidemiológusa is óvatosságra int a hírekkel kapcsolatban: nem tartja kizártnak, hogy az omikron valóban enyhébb tüneteket okoz, mint a delta, de szerinte az eddigi adatok alapján ezt teljes magabiztossággal még nem lehet kijelenteni. Az új variáns az eddigi tapasztalatok szerint fertőzőképesebb, mint a korábbiak, az epidemiológusok pedig arra számítanak, hogy rövidesen kiszoríthatja a járvány legutóbbi fellángolását okozó delta variánst.

Ez is veszélyes

Ez nem biztos, hogy annyira jó hír: Nigel McMillan, az ausztráliai Griffith Egyetem kutatója szerint az eddigi adatokból ugyan úgy tűnhet, hogy az új variáns kevésbé súlyos megbetegedést okoz, de egyrészt nincs még róla elég adat, másrészt pedig még nem telt el elég idő a megjelenése óta ahhoz, hogy ezt ki lehessen jelenteni. McMillan szerint csak később fog kiderülni, hogy milyen valószínűséggel okozhat halálozást az omikron, de azt biztosra veszi, hogy még így is jóval veszélyesebb betegségről van szó, mint az influenza, amit a kezdeti hírek hallatán sem szabad fél vállról vennie senkinek.

Abdullah elismeri, hogy a dél-afrikai adatokból még nem lehet biztos következtetéseket levonni, és abban is egyetért az óvatosabb hangvételt megütő szakértőkkel, hogy még időre van szükség ahhoz, hogy a kutatók többet tudjanak meg az omikronról, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az országban egyre több covidos beteget regisztrálnak, a halálozások száma azonban nem emelkedett, így, bár ha óvatosan is, de továbbra is optimista.

