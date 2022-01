A szakértők szerint tévhit, hogy egészséges lenne a napi egy pohár bor

Egészségügyi szakértők szerint nincs tudományos alapja annak a közbölcsességnek, hogy naponta egy pohár bor jót tenne az egészségünknek. A cikkben a tudósok igyekeztek eloszlatni azt a mítoszt, hogy a mértékletes ivás jó hatással lenne az egészségre.

A Szív Világszövetség (World Heart Federation) jelentése szerint 2019-ben több mint 2,4 millióan haltak meg az alkoholfogyasztás szövődményei miatt; ez a globális halálesetek 4,3 százalékát teszi ki. A szervezet szerint megbízhatatlanok azok a tanulmányok, amik azt állítják, hogy a kis mennyiségű alkoholfogyasztás jó hatással lehet a szív- és érrendszerre, és azt javasolta az illetékes szervezeteknek, hogy tegyenek meg mindent az alkoholfogyasztás visszaszorításáért.

„Az, hogy az alkoholt úgy mutatják be, mint a mozgalmas társasági élet szükséges velejáróját, elterelte a figyelmet az alkoholfogyasztás kockázatairól, és erről az olyan gyakori, széles körben hangoztatott nézetek is tehetnek, mint az, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás – például a napi egy pohár vörösbor – védelmet nyújthat a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben. Ezek az állítások a legjobb esetben is félretájékoztatásnak mondhatók, a legrosszabb esetben pedig a szeszipar kísérletének arra, hogy félrevezessék a közvéleményt a termékeik veszélyességével kapcsolatban.”