Videóajánló: Hannah Fry és a matek varázslatos világa

Sosem késő ráeszmélni, hogy a matematika nem egy tantárgy. A magyarországi közoktatásban az általános tankötelezettség bevezetése óta eltelt 150 évben minden nemzedék torkán letuszkolni kívánt számtani és mértani ismerettömeg nem csak arra jó, hogy kiszámoljuk a hitel törlesztőrészleteit vagy azt, hogy hány négyzetméter akciós csempe kell a fürdőszoba hidegburkolásához.

A matematika az a tudomány, amelynek művelői közel száz évvel felfedezésük előtt pontosan kiszámolták a fekete lyukak létezését; amelynek birtokában meg lehetett alkotni a mindössze egy stabil és egy instabil egyensúlyi állapottal rendelkező konvex, homogén háromdimenziós testet; és amely képes a gyakorlatban is alkalmazható algoritmusokká tömöríteni az élővilágban általános jelenségnek számító, a madárrajok szédítő kollektív táncáról ismert összehangolt csoportos mozgást.

Az idén 38 éves Hannah Fry a patinás University College London matematikaprofesszora, az egyetem Alkalmazott Térstatisztikai Központjának kutatója – hogy mi fán terem és mire jó az angolul spatial analysis néven ismert térstatisztika, arról például ebből a 2013-as tanulmányrészletből lehet többet megtudni.

Az ír származású matematikus 2011-ben védte meg A cseppdeformáció vizsgálata című doktori értekezését, és valószínűleg lépésről lépésre haladt volna tovább az akadémiai lajtorján, ám a brit közszolgálati média szerkesztői hírét vették a szerelem matematikájáról szóló 2014-es tudományos stand up műsorának. Egy évvel később pedig a BBC 4 rádiócsatorna kérte fel egy 12 részes, számítástechnika-tudományi sorozat műsorvezetésére.

Pár hónappal később Fry már a sokáig csak Lord Byron feleségeként ismert zseniális 19. századi matematikus, Ada Lovelace életét és munkásságát feldolgozó portréfilm narrátoraként debütált a képernyőn. A matematikaprofesszor ma a tudományos ismeretterjesztés első számú nemzetközi platformjának számító BBC Four televíziós csatorna egyik első számú arca. A járványmatematikától az intelligencia mérésén át az urbanizáció rejtett dimenzióig szerteágazó témákat feldolgozó dokumentumfilmjeinek közös nevezője a matematika.

A BBC Four 2018 novemberében megjelent, Magic Numbers: Hannah Fry's Mysterious World of Maths című műsorának három epizódjában Fry a matekot érintő legnagyobb tudományfilozófiai kérdésre keresi a választ. Arra, hogy a nyelvekhez hasonlóan emberi találmány-e a matematika, amelyet a tudósok persze folyamatosan tökéletesítenek, de amelynek segítségével megbízhatóan le lehet írni és meg is lehet érteni a világ működését. Vagy inkább maga az univerzális lényeg, amelyet előbb fel kellett fedezni, mint valami szigetet, hogy aztán neki lehessen látni a máig tartó térképkészítési munkáknak, amelyek eredményeként megismerhetővé válik a világmindenség.

Varázsszámok: Hannah Fry és a matek varázslatos világa címen több magyar tévécsatorna is sugározta a szinkronos változatot, az alábbi eredeti nyelvű Youtube-verziók viszont feliratosak.

