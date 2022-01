Videóajánló: Gerald Durrell 70 évesen halt meg, de legbelül élete végéig 12 éves maradt

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki?

Mindenki Gerry Durrellje, aki Korfun gyufás skatulyákba rejtett skorpióbébikkel rémisztgeti soktagú családját világhírűvé vált regénytrilógiájának első részében, A családom és egyéb állatfajtákban. Durrell David Attenborough mellett a 20. század legismertebb természetbúvára, aki miatt egyáltalán ismerjük azt a szót, hogy természetbúvár.

Az indiai születésű brit író és zoológus 1995-ben halt meg, és óriási életművet hagyott maga után. Többek között létrehozta a veszélyeztetett fajok védelmével és természetes környezetükbe való visszatelepítésével foglalkozó Durrell Wildlife Conservation Trustot, az annak részeként működő Jersey Zoo-t, valamint átformálta az állatkert mint intézmény koncepcióját és gyakorlatát. Durrell előtt ugyanis a biológiai sokféleség megőrzésével foglalkozó szakemberek nem tartották az állatkerteket megfelelő terepnek a fajok megőrzésére; a zoológusnak harminc év kellett ahhoz, hogy meggyőzze a kétkedőket az igazáról.

Mit?

Gerald Durrell január hetedikén ünnepelte volna 97. születésnapját, így az üres hétvégi órákra kiváló választás lehet az Amatőr természetbúvár című, 1983-ban készített, 13 részes angol ismeretterjesztő filmsorozat. Ebben feleségével, Lee Durrell-lel gyerekkora ikonikus korfui helyszíneire, a Sziklás-hegység kanadai hegyvonulataihoz vagy éppen egy panamai trópusi esőerdőbe és korallzátonyra viszi kirándulni nézőit, egy olyan korban, amikor a rovargyűjtemény készítéséhez a gombostűk helyett a különböző objektívekkel felszerelt fotógépeket ajánlják, és még hírből sem hallottak az okostelefonokról.

Ha viszont valaki inkább Durrell életére, az állatkertje megalapításáért és annak fenntartásáért vívott küzdelmeire kíváncsi, vagy arra, milyen ajánlattal csalogatta későbbi feleségét, Lee-t Jersey szigetére, a Gerald Durrell - Himself And Other Animals című angol nyelvű dokumentumfilmet ajánljuk. A filmben, ahol néhány mondat erejéig David Attenborough és John Cleese is feltűnik, Durrell sok egyéb mellett beszél az állatok iránti szeretetének mozgatórugójáról és a környezetpusztítás értelmetlenségéről is. „Nem tudsz teknőst építeni, nem tudsz madarat építeni. Erre kell mindig emlékezni. Ha elpusztítjuk, nem tudjuk őket újraalkotni” – jegyzi meg egy ponton.

Hol?

Az elsőként Durrell halála után, 1995 februárjában vetített film az ugyancsak a Jersey szigetén működő ITV Channel Television regionális adó Youtube-csatornáján érhetők el.

