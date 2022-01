Videóajánló: Az elméleti fizikus, aki úgy beszél, hogy egy nyolcéves is megértse

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki?

Michio Kaku japán származású amerikai elméleti fizikus, jövőkutató és számos ismeretterjesztő könyv szerzője, a világmindenség működésének leírását megkísérlő húr-térelmélet egyik megalkotója. Nyolcéves volt, amikor érdeklődni kezdett a tudományok iránt: miután az iskolájában bemondták, hogy meghalt Albert Einstein, és egy fotón meglátta a fizikus befejezetlen, A mindenség elmélete című könyvét, elkezdett könyvtárba járni, és dimenziókról, antianyagról vagy éppen párhuzamos univerzumokról olvasgatni, középiskolában pedig már részecskegyorsítót épített anyukája garázsában – ezt az eszközt egy tudományos vetélkedőn is bemutatta, ahol Teller Ede felfigyelt rá, és intézett neki egy ösztöndíjat a Harvardra. Kaku a mai napig úgy írja tudományos ismeretterjesztő könyveit, hogy azokat a hasonló érdeklődésű gyerekek is megértsék – ez a hozzáállás az alábbi videóban is megmutatkozik, ahol egyszerű hasonlatokkal igyekszik bemutatni a kozmikus csótánycsapdaként leírt fekete lyukakat vagy a 11 dimenziós univerzum húrelméletét.

Mit?

„Tegnap elkaptam a tévében a Kardashian sztorit, és meggyőződtem róla, hogy ezen a bolygón nincs intelligens élet. De hátha a Földön túl van!” – mondja Kaku a beszélgetés egy pontján, hozzátéve, hogy azért nem ül a közönségben egyetlen dinoszaurusz sem, mert nekik az emberekkel ellentétben nem volt űrprogramjuk, így nem tudtak felkészülni arra, hogy egyszer el kell hagyniuk a Földet. A fizikus a Hold, a Mars és az Alfa Centauri meghódításának terve mellett a kvantumszámítógépek szerepéről, a sci-fi és a valóság kapcsolatáról és intergalaktikus diplomáciáról is beszél a moderátor és a közönség tagjainak kérdéseire válaszolva.

Hol?

A Google által szervezett beszélgetések felvételeit közlő Youtube-csatornán (Talks at Google), alig negyven percben – de ha ez nem lenne elég, a cégcsoporthoz tartozó videómegosztó algoritmusa elvezet Kaku nagyobb ívű, komolyabb előadásaihoz is.

