Elindult Trump közösségi oldala, de még sorba kell állni érte

Alighanem a post-truth világ eddigi legnagyobb diadala, hogy hétfőtől már le lehet tölteni a Trump Media and Technology Group által fejlesztett közösségi médiás applikációt, a Truth Socialt, ahol tartalmától függetlenül minden poszt a Truth névre hallgat majd – ha már lehet használni. Egyelőre ez még csak keveseknek adatott meg, de már így is 150 ezren várakoznak a bejutásra, a várólista pedig folyamatosan bővül.

Trump már bent van: ez nem is csoda, hiszen az új közösségi médiás platform létrehozásának valószínűleg az a legfőbb oka, hogy a volt elnök felhasználói fiókját a Capitolium januári ostroma után a Facebook, a Twitter és a YouTube is felfüggesztette. A Truth Social esetében ilyesmi persze nem fordulhat elő, Donald Trump már közölte is első üzenetét, amelyben arról biztosítja a rajongóit, hogy nemsokára már ezen a felületen is találkozhatnak kedvenc elnökükkel.

Devin Nunes, a Trump Media and Technology Group vezérigazgatója szerint nekik már csak néhányat kell aludniuk, a Truth Social ugyanis már a fejlesztés utolsó fázisában jár, márciustól pedig egész Amerikából elérhető lesz a hálózat. A cég hivatalos kommunikációja szerint a hatalmas felhasználói igény miatt fordulhatnak elő még kezdeti hibák.

Buborékok

A konzervatívként vagy jobboldaliként aposztrolfált közösségi terek, mint a Gab, a Rumble, a Parler vagy a Gettr valóban népszerűbbek lettek, miután Trumpot kirúgták a Twitterről, de azóta nem nagyon tudtak növekedni, sőt, némelyik még veszített is a népszerűségéből.

Skylar Baker-Jordan amerikai újságíró szerint ezek a platformok sosem vehetik fel a versenyt a Twitterrel és a többi óriással, és nem csak azért, mert kicsik, hanem mert olyan véleménybuborékokat hoznak létre, ahol csak egyetérteni és hőbörögni lehet, ezért végső soron unalmasak, a közösségi média vonzerejét ugyanis javarészt a vita vagy az interakció adja. A Parler és a többi újonnan felbukkanó, magát konzervatívnak valló felület szerint a mainstream közösségi médiában tombol a cenzúra, ezért van szükség ezekre a megoldásokra.

A platformot máris számos kritika érte, tavaly év végén azért, mert a felhasználási feltételek között kikötötték, hogy a felhasználók nem kritizálhatják az applikációt, most pedig azért, mert nem érhetőek el a feltételek.

