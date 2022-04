Barack Obama a Netflixre költözött, és Sir David Attenborough babérjaira tör

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az utóbbi időben Sir David Attenborough munkáinak (köztük az önéletrajzi ihletésű, Egy élet a bolygónkon című filmjének) is otthont adó Netflix április 13-án mutatta be legújabb természetfilm-sorozatát, ám ezúttal egy új arc debütál a narrátori szerepben: az Our Great National Parks (A legszebb nemzeti parkok) című ötrészes széria elbeszélője a 2008 és 2016 között amerikai elnökként szolgált Barack Obama.

„A kenyai Tsavo Nemzeti Parktól a kaliforniai Monterey-öbölig a nézők testközelből és személyesen is megismerkedhetnek a Föld legkedveltebb, vagy éppen legravaszabb élőlényeivel. A sorozat öt kontinensen átívelő, csodával, humorral és optimizmussal teli sorozat minden epizódja egy-egy nemzeti park történetét meséli el azok legvadabb, nagy és apró lakóinak életén keresztül, és feltárja a vadonhoz való megváltozott kapcsolatunkat” – írja a sorozatról a Netflix.

Attenborough után nehéz újat mutatni a műfajban (legalábbis nem sokan vállalkoztak ilyesmire), és első ránézésre ez a sorozat is a jól bevált panelekre épít: lélegzetelállító drónfelvételek, furcsa állati szokások bemutatása szuperközeli képekben, színes-szagos környezetek, a jelenetnek megfelelően drámai vagy játékos soundtrack, vágtató elefántcsordák és fáról fára ugráló majmok lassított felvételen. És persze mindezek közé ékelve néhány szellemes/információdús tőmondat, most éppen Barack Obama hangján.

Barack Obama az Our Great National Parks című Netflix-sorozatban Fotó: Netflix

Az exelnök és az egykori first lady, Michelle Obama közös vállalkozásaként indult Higher Ground Productions 2018-ban indult, egyből egy több évre szóló szerződéssel, amit a Netflixszel kötöttek. A produkciós cég első filmje a 2019-ben megjelent American Factory (Az amerikai gyáregység) volt, amely a következő évben meg is nyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat – a kínai gazdaság felmelkedésének titkait és a kulturális különbségeket egy amerikai városban nyitott kínai gyár midnennapjain keresztül bemutató filmről a Qubiten is írtunk.

A sorozat a Netflixen nézhető.