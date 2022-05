Sikeres volt az első robotsebészeti epeműtét, amit Magyarországon végeztek

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Május 24-én hajtották végre az első magyarországi műtétet a negyedik generációs robotsebészeti eszköz, az amerikai Intuitive által gyártott da Vinci Xi segítségével: egy 68 éves nő epehólyagját távolították el sikeresen, aki az (egyébként tb-finanszírozott) operáció utáni második napon már el is hagyhatta a Semmelweis Egyetem klinikáját.

Mint a műtétet végző Szijártó Attila, a robotnak otthont adó Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója elmondta, „amíg az emberi csukló mozgásterjedelme korlátozott, addig a da Vinci rendszer képes akár 520 fokban is mozgatni a robotkarjait, ezáltal olyan helyre is eljut, és olyan apró mozdulatokra is képes, amelyet sem egy nyitott műtét során szabad kézzel, sem laparoszkóppal a sebész nem tudna precízen kivitelezni”.

Fotó: Semmelweis Egyetem

Magával a beteggel a négy karral rendelkező robotkar érintkezik, amit az orvos a sebészeti konzolnál ülve irányít, pedálokkal és joystickhez hasonló karokkal. A sebész 3D-ben, minimum 10-szeres nagyításban látja a műtéti területet, míg az úgynevezett torony segítségével az orvostanhallgatók, vagy azok a kollégák is megtekinthetik a robotkarok mozgását, akik szeretnék elsajátítani az új eljárást.

Jelenleg a da Vinci Xi jelenti a legmodernebb technológiát, amelynek révén a sebészek precízebben, pontosabban tudják kivitelezni a műtéteket, a betegek kisebb műtéti terheléssel, rövidebb kórházi tartózkodással és gyorsabb gyógyulással számolhatnak. Szijártó szerint a jövőben komplex onkológai megbetegedéseket is lehet majd sebészileg gyógyítani a készülékkel.

Fotó: Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetemen komplex robotsebészeti program indult, ami az oktatásra, a kutatásra és a gyógyításra is kiterjed, és a következő években a robotsebészetben jártas szakmai stáb építése a cél. A mostani programban egyelőre tíz sebész szerez képesítést a robotos műtétek elvégzésére, és arra számítanak, hogy a nyáron körülbelül 50 új robotsebészeti műtétet tudnak majd elvégezni, a jövőben pedig évente akár 400 alkalommal használják majd az új rendszert, az általános sebészeti operációk mellett nőgyógyászati-, urológiai vagy fül-orr-gégészeti beavatkozásokban is.

Fotó: Semmelweis Egyetem

