Íme a csodafegyver a környezetpusztító olajszennyezés ellen: az emberi haj

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki hinné, hogy a megunt haj számára a parókán túl is van élet? A levágott emberi haj városi csatornákba kerülő olaj kiszűrésére és az óceánokba ömlő nyersolaj-szennyeződések feltakarítására is kiválóan alkalmas – erre jött rá egy amerikai fodrász, aki egy San Franciscó-i non-profit szervezettel, a Matter of Trusttal összedolgozva olyan hajszivacsokat és hajszőnyegeket állít elő, amelyekkel egyszerűen és környezettudatos módon távolíthatók el az ökológiai katasztrófákat okozó olajszennyeződések, derült ki a CNN beszámolójából.

Ráadásul a hajjal vagy állati szőrrel végzett tisztítás hatékonyabb lehet, mint a mesterségesen erre a célra előállított polipropilén habszivacs, ennél ugyanis az emberi hajnak ötször jobb az olajfelfogó képessége. Ha pedig hozzátesszük, hogy a haj egy természetesen megújuló energiaforrás, ami egyenesen a kukába kerülne, ha az amerikai szervezet nem mentené meg a fodrászatokból, első pillantásra szinte már fáj, mennyire egyszerűen nagyszerű ez a megoldás – aminek persze megvannak a hátulütői is.

A tengerbe ömlő olaj évtizedekre tönkreteheti az ökoszisztémát

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Intézet (NOAA) 2021-ben 175 kisebb-nagyobb olajszennyezési eseményt regisztrált az Egyesült Államokban, vízen és szárazföldön egyaránt. Globálisan mintegy 10 ezer tonnányi olaj ömlött a tankerhajókból az óceánokba, ami szennyezi a partokat, tizedeli az élővilágot, és hosszú évekre felboríthat egy-egy ökoszisztémát. Idén Thaiföldön és Peru partjainál történt iszonyú károkat okozó olajszennyeződés. Thaiföld egyik tartománya februárban veszélyhelyzetet hirdetett, miután egy tankerhajók feltöltésére használt víz alatti vezetékből 47 ezer liternyi nyersolaj került a tengerbe és a partokra. 2022 februárjában a Repsol spanyol cég perui olajfinomítójából mintegy tízezer hordónyi olaj ömlött a Csendes-óceánba és borított be nyersolajjal egy párizsnyi területet, köztük védett tengeri területeket;

Az olajszennyeződések halálosak az állat- és növényvilágra, és hosszú ideig mérgezik a környezetet. Az egyik leghírhedtebb olajszennyezésnek, az 1989-es Exxon-Valdez-esetnek 250 ezer tengeri madár, 2800 tengeri vidra, 300 fóka és 22 gyilkos bálna esett áldozatul. A helyi halászatoknak három évtized kellett a regenerálódáshoz, és a NOAA mérései azt mutatták, hogy még 16 évvel később is 60 ezer liternyi nyersolajat rejtett a homok végig az alaszkai partvonalon. Nem csupán Magyarországtól távol jelent óriási ökológiai kihívást az olajszennyezés. 2020. december 12-én több mint hatezer liter fáradt olajat engedtek bele Szigetszentmiklóson a Tebe utca és a Rév sor kereszteződésénél lévő esővízcsatornába, ahonnan az a Dunába került. Szakemberek az elmúlt 50 év legsúlyosabb környezetszennyezéseként emlegették az esetet; a természetvédelmi oltalom alatt álló, Natura 2000-es területen védett állatok és növények pusztultak el.

Fotó: CRISTINA VEGA RHOR/AFP

Lisa Gautier, a Matter of Trust vezetője szerint ugyanakkor a hírekbe bekerülő olajszennyezések mindössze a globális szennyezés 5 százalékát teszik ki. A nagy tankerhajókból kiömlő olajhoz képest banálisnak tetsző, ugyanakkor sokkal gyakoribb és a környezetre szintén ártalmas olajszennyezések, például a kamionokból az utakra vagy a hajókból a vizekbe szivárgó üzemanyagok vagy az édesvizekből az óceánokba jutó olajszennyeződések szintén rendkívül károsak, ugyanakkor gyakran nem érik el a média ingerküszöbét.

Haj olajra

Gautier 1998-ban alapította meg partnerével, Patrice Gautierrel a Matter of Trustot azzal a céllal, hogy környezetvédelmi problémákat oldjanak meg. Három évvel később a Galápagos-szigetek egyike, a San Cristobal partjaitól mindössze 800 méterre elsüllyedt a Jessica nevű hajó, és 3 millió liter dízel- és fűtőolaj került a Csendes-óceánba. Mint utóbb kiderült, a kisebb mértékűnek számító szennyezés miatt két hónappal a katasztrófát követően a szinte a Galápagos-szigetek szimbólumainak számító tengeri leguánok mintegy 60 százaléka elpusztult.

A Gautier házaspár egy alabamai fodrásszal, Phillip McCrory-val együtt az olajszennyezés hírére úgy döntött, saját találmányukkal segítik a tisztítási-ártalmatlanítási műveleteket. McCrory 1989-ben alkotta meg első prototípusát, ami emberi hajat használt az olajszennyeződés felitatására. Az ötletet a NASA is letesztelte, és szakértőik arra jutottak, hogy működőképes. A sztori szerint McCrory első kísérletében felesége harisnyáját tömte meg a fodrászatából származó, több mint két kilónyi levágott hajjal. Az így létrejött úszógumi két szárát összekötötte, majd kisfia vízzel teli gumimedencéjébe helyezte, és a közepét megtöltötte fáradt olajjal. Amikor az úszógumit összenyomta, azt vette észre, hogy az olaj rátapad a hajra, és egy idő után teljesen eltünteti az olajfoltot.

Forrás: Matter of Trust

Később kiderült, hogy a haj valójában nem szívja fel az olajat, hanem az rátapad a felszínére, és így akár ki is lehetne csavarni a hajas harisnyából, és újra össze is lehetne gyűjteni, ez a fajta újrahasznosítás azonban még nem működik. Viszont innen indult a Matter of Trust története.

Fél kiló hajból 5,6 liter olajgyűjtő

Azóta a szervezet McCrory ötletéből kiindulva különféle változatban készít szivacsokat és szőnyegszerű olajfogókat emberi hajból és állatok szőréből. A CNN beszámolója szerint a Matter of Trust San Franciscó-i raktárába a fodrászszalonok, kutyakozmetikák és magánszemélyek is naponta küldenek levágott hajat. A szervezet munkatársai alaposan megvizsgálják, hogynem piszkos vagy tetves-e, majd a hajat gondosan szétszálazzák, egy kereveten kifeszítik, és egy speciális nemezelő gépen összeszövik. Egy 60 centiméter hosszú, 2,5 centiméter vastag hajszőnyeghez körülbelül fél kilogramm hajra vagy szőrre van szükség, és ez mintegy 5,6 liter olajat képes magába szívni.

A Matter of Trust többnyire szárazföldi olajkiömléseket vagy a tengeren kiömlött olajfoltok tengerparti szennyeződéseit segít feltakarítani; termékeik közel felét az amerikai légierő és más kormányzati szervek vásárolják fel. A másik felét a szervezet eladományozza, például a Matter of Trust olyan önkéntesei kapják meg, akik olajszennyeződések eltakarításán dolgoznak. A hajból készült termékekkel a járművekből és gépekből szivárgó olaj felitatásától kezdve a csatornák olajmentesítéséig rengeteg tisztítási munkálat elvégezhető.

Gautier szerint a Matter of Trust 24 éves működése alatt több mint 300 ezer hajszivacsot és több mint 40 ezer hajszőnyeget gyártott le, és az innovatív megoldást még az eddigi legnagyobb tengeri olajszennyezéskor, a 2010-es Deepwater Horizon katasztrófánál is bevetették a Mexikói-öbölben. Ez volt az a baleset, amikor egy mélytengeri fúrótorony meghibásodása után bekövetkezett olajszennyezéskor 4,9 millió hordó olaj folyt szét a Mexikói-öbölben, és a katasztrófa 11 ember életét vesztette. Később a BP olajcéget 20,8 milliárd dollárra büntették a történtekért.

Hajszivacs szűri az olajat és a szennyeződéseket egy San Franciscó-i csatornafedél körül Forrás: Matter of Trust

Az olajjal szennyezett hab- és hajszivacsok problémája

Megan Murray, a Sydney-i Műszaki Egyetem élettudományi karának társigazgatója és környezetbiológus azzal foglalkozik, hogy fenntartható technológiákat fejlesszen az olajszennyeződések kezelésére. Olyan szorbens, vagyis más anyagok elnyelésére vagy megkötésére használt anyagokat kutat, mint például az emberi haj. Murray szerint az olajszennyeződések eltakarítására jelenleg használt módszerrel az a probléma, hogy a polipropilén eszközök legtöbbször a hulladékgyűjtőkbe kerülnek, tehát a környezetszennyező olaj egy sérülékeny természeti környezetből valójában csak egy másik hasonló közegbe kerül, és így néhány év múlva a világ másik részének kell majd valamit kezdenie az olajszennyeződésből származó gondokkal.

A környezetbiológus kutatásai viszont azt mutatják, hogy az emberi haj nem csupán biológiailag lebomló anyag, hanem a polipropilénéhez hasonló az olajfelszívó képessége, sőt, bizonyos körülmények között még annál is jobban teljesít. Sőt, a haj további előnye, hogy kevesebbe kerül, mint a hagyományos anyagok, és bárhol, bármikor elérhető, vagyis olyan közösségek is hozzájuthatnak, amelyek a drágább eszközöket nem tudják megfizetni.

Murray azonban óva intett attól, hogy tökéletes megoldásként tekintsünk a hajszőnyegekre és hajszivacsokra”. Bár ezek szárazföldi olajszennyezések esetén jól működnek, amikor a nyersolaj homokos tengerpartokra kerül, az eddig általa tesztelt anyagok mindegyikével, a hajjal és a polipropilénnel is nagyon nehéz volt dolgozni. Ezen kívül a környezetbiológus szerint a hajszivacsokat csak egyszer lehet bevetni, azután vagy elégetik, vagy a talajba temetik őket. Csakhogy az ilyen talaj alkalmatlanná válik bármilyen növény termesztésére. Murray jelenleg éppen azon dolgozik, a használt hajszőnyegekből vissza lehessen nyerni az olajat, majd mindkét anyagot újra lehessen hasznosítani.

Hajszőnyeget mindenkinek!

A nehézségek ellenére a Matter of Trust mára 17 országban van jelen helyi partneri hálózatával: többek között Finnországban, Japánban, Chilében és Ruandában is vannak olyan fodrászatok, amelyek levágott hajat szolgáltatnak az olajszennyeződés-takarító párnákhoz és szivacsokhoz.

Amerikai diákok terepszemlén a Matter of Trust San Franciscó-i telephelyén Forrás: Matter of Trust

Mivel a különféle termékek nincsenek levédetve, a módszer otthon is kipróbálható, és más szervezetek is megpróbálkoznak saját hajszőnyeg gyártásával. A brit Green Salon Collective kezdeményezés például, ami a fodrászatokban keletkező hulladék újrahasznosításával foglalkozik, tavaly 550 brit és ír fodrászszalonnal kezdett együtt dolgozni azon, hogy a felgyülemlő hajhulladékból olajfeltakarító szivacsok és szőnyegek készülhessenek, a megmaradt hajfestékek és hajszőkítő termékek elégetésével pedig energiát állíthassanak elő. Gautier mint a mozgalom elindítója természetesen örül, hogy növekszik a követők tábora. Ahogy a CNN-nek elmondta, a projekt „töld munkahelyeket hoz létre, tisztítja a vizet, csökkenti a hulladék mennyiségét, támogatja a megújuló energiaforrásokat, és bárki tud csinálni hajszőnyeget”.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: