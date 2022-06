A rendszeres kávéfogyasztás a vesékre is jótékony hatással lehet

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Amellett, hogy a kávé az olyan krónikus betegségek megelőzésében is segít, mint a kettes típusú cukorbetegség, most újabb egészségügyi előnyére derült fény. A John Hopkins Egyetem Orvosi Karának kutatója, Chirag Parikh a HealthDay Newsnak számolt be friss kutatási eredményeiről, melyek szerint a kávéfogyasztás a veséknek is jót tesz.

A kutatók több mint 14 ezer, 45 és 64 év közötti amerikai felnőtt adatait elemezték, akiket 1987 és 1989 között egy érelmeszesedéssel kapcsolatos vizsgálatba vontak be. A longitudinális kutatás során az elmúlt 24 évben hét alkalommal kérdőívekkel gyűjtöttek adatokat, amiben a kávéfogyasztási szokásokra is kitértek. Felmérték, hogy a résztvevők isznak-e minden nap kávét és ha igen, akkor 1, 2 vagy legalább 3 csészével. Emellett az általános egészségi állapotukat is figyelték, ezek közül a kutatók figyelme most a veséket érintő betegségekre irányult. Összesen 1694 akut vesekárosodásos esetről számoltak be a kutatásban felvett adatok alapján. Az akut vesekárosodás (AKI) váratlan veseleállást vagy -károsodást jelent, amely néhány óra vagy pár nap alatt következik be.

A magasabb kávéfogyasztás jelentősen csökkenti a vesekárosodás valószínűségét

A Kidney International Reportsban publikált kutatás szerint a napi kávéfogyasztás 15 százalékkal csökkentette az AKI kialakulásának esélyét. Ha nemcsak egy, hanem akár három csészével fogyasztott valaki az italból naponta, akkor 23 százalékkal esett vissza a vesekárosodás valószínűsége. Az eredmények kortól, nemtől, szocio-ökonómiai státusztól, fizikai aktivitástól és alkoholfogyasztástól is függetlenek voltak.

A pozitív hatás feltehetően a koffeinnek köszönhető. A pontos hatásmechanizmust még nem írták le, de valószínűleg segíti az oxigénfelhasználást a vesékben, ami a megfelelő oxigén- és vérellátás biztosításához elengedhetetlen. Az viszont továbbra sem tisztázott, hogy a kávéhoz adott tej, cukor és édesítők miképp befolyásolják az ital jótékony hatásait.

