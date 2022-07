Egy amerikai startup bionikus robotkarokkal látja el a háborúban végtagjukat vesztett ukránokat

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az Unlimited Tomorrow nevű, protézisekkel foglalkozó startup két éve dobta piacra a TrueLimb nevű bionikus kart, amely hat évnyi kutatás-fejlesztés eredménye, és amely az Egyesült Államokban már több száz embernek nyújtott nem invazív, megfizethető megoldást az elvesztett végtagjaik pótlására.

A New York-i székhelyű cég most azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a TrueLimbet oda szállítja, ahol a legnagyobb szükség van rá: Ukrajnába, a háború miatt végtagjaikat vesztett ukránok megsegítésére. Ez néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, de az olyan technológiák, mint a 3D nyomtatás, a szkennelés vagy a modellezés fejlődésével a művégtagok ára is csökken, és a szükséges beavatkozás is egyszerűbbé vált.

A startupot 2014-ben, 25 évesen alapító Easton LaChappelle általános iskolás kora óta tanította magát robotikára és protézisek építésére. Amikor 2012-ben találkozott egy műkarral rendelkező fiatal lánnyal, megtudta, hogy a protézis elkészítése hónapokig tartott, 80 ezer dollárba került, és lényegében használhatatlanná válik minden nagyobb növekedési időszak után.

Az Unlimited Tomorrow tíz év alatt 10 ezer dollár alá csökkentette a művégtagok árát, és azok az új technológia révén érzékenyebbek, könnyebbek és alkalmazkodóképesebbek is lettek, ráadásul személyre szabottan is gyorsabban készülnek el.

A cég első lépésben egy 3D szkennert küld a művégtagra pályázók otthonába, amivel beolvassák a végtagjukat, majd a startup az adatok felhasználásával megtervezi a végtagot a protézishez csatlakozó alkatrészeket. Miután megvan a megfelelő foglalat, az ügyfél kiválasztja a bőrszínét egy 450 mintát tartalmazó listából, aztán kezdődhet a művégtag alkatrészeinek 3D nyomtatása és azok összeszerelése. Az aljazot, az alkart, a tenyeret és az összes ujjat tartós PA12 nylonból nyomtatják, és csak az elektronika, az akkumulátor, a szenzorok, valamint a csavarok és az anyák nem 3D nyomtatással készülnek.

Az ENSZ adatai szerint július közepéig több mint 6500 civil sérült meg az orosz-ukrán háborúban, köztük több száz gyerek – az általános vélekedés szerint azonban a tényleges számok sokkal magasabbak lehetnek. Mivel a sérülések többségét különböző eredetű robbanások okozzák, a sebesültek között sokan vannak, akik végtagokat vesztettek. Az Unlimited Tomorrow 1 millió dollárt szeretne összegyűjteni ahhoz, hogy az amputált áldozatokat karprotézisekkel lássák el – ez nagyjából 100 sebesült ukrán végtagpótlását fedezné.

