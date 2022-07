Hamarosan piacra dobják az új, jelentősen csökkentett kibocsátású és energiaigényű légkondicionálót

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Amikor arról beszélünk, hogy a klímaváltozás gyakran váratlan kihívások elé állítja az emberiséget, többek között olyan paradox jelenségekre gondolunk, mint a légkondicionálás. A felmelegedés miatt egyre elviselhetetlenebb nyarakat – főként városi környezetben – nehéz klímaberendezések nélkül bírni, miközben tudjuk, hogy a légkondicionálók csak tovább növelik a felmelegedést: a ma elterjedt eszközök olyan hűtőközeget használnak, amely a szén-dioxidnál 2000-szer erősebb üvegházhatású gázokat termelnek, így a klímaberendezések felelnek az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 4 százalékáért. Csúcsidőben ráadásul áramkimaradást is okozhatnak, a villamosenergia-hálózat egyensúlyban tartása érdekében pedig gyakran fosszilis eredetű energiapótlásra van szükség.

Ezért különösen fontos, hogy a vízre, növényzetre vagy építészeti megoldásokra szorítkozó alternatívákon túl a már jól megszokott klímaberendezéseket is fenntarthatóbbá varázsolják, hiszen arra nem érdemes számítani, hogy a társadalom egyszerre csak eldobja ezeket az eszközöket. Egy floridai székhelyű startup, a Blue Frontier épp ilyen megoldáson dolgozik, és a napokban 20 millió dolláros tőkebevonást jelentett be – a befektetők élén a Bill Gates által alapított, energiaipari innovációkat finanszírozó Breakthrough Energy Ventures áll.

A bejelentés szerint a légkondicionáláshoz felhasznált villamos energia jelenleg meghaladja a megújuló energiaforrások és tárolórendszerek kiépítésének globális kapacitását, míg „a Blue Frontier légkondicionáló rendszere akár 90 százalékkal csökkenti a villamosenergia-felhasználást a harmatpontos, érzékeny hűtés és a folyékony nedvszívó párátlanítás vegyítésével. A nedvszívó folyadékot akkor töltik fel és tárolják, amikor a legtisztább vagy legolcsóbb a villamos energia, majd akkor használják hűtésre, amikor a villamos energia szennyező forrásokból jön, vagy épp drága”.

A Blue Frontier a következő megoldásokkal tervezi helyettesíteni a légkondicionáló egységek piacát ma uraló technológiát:

megszünteti a magas globális felmelegedési potenciálú hűtőközeget az áttörést jelentő folyékony nedvszívó technológiával;

az időjárástól és a használattól függően 50–90 százalékkal csökkenti a légkondicionáló berendezés elektromos fogyasztását;

megszünteti a villamos energia csúcsigényét azáltal, hogy az energiatárolást egy szabadalmaztatott sós vizes megoldással ötvözi, amely lehetővé teszi a klímaberendezésnek a felesleges megújuló energia intelligens tárolását és felhasználását;

valamint lehetővé teszi a hagyományos klímaberendezések korai lecserélését azáltal, hogy a hűtés-fűtést szolgáltatásként is nyújtja, tehát például a nagy irodaházaknak sem kell egyből nagy összegeket áldoznia a légkondicionáló eszközpark lecserélésére, így gyorsabban elterjedhet az új technológia.

„A hűtés már most is jelentős részét teszi ki a globális energiafogyasztásnak, és idővel várhatóan a fűtési igényt is meghaladja. A Blue Frontier innovációja azért fontos, mert a hűtés nagyobb hatékonyságát és rugalmasságát is biztosíthatja azáltal, hogy csökkenti a teljes terhelést és jobban képes kihasználni a megújuló energiát. A társaság olyan meggyőző árképzési modelleket is kidolgozott, amelyek gazdaságilag is racionális döntést tesznek lehetővé a hagyományos rendszerek lecserélése mellett” – mondta Carmichael Roberts, a Breakthrough Energy Ventures munkatársa.

A folyékony nedvszívó technológiát az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumában (NREL) fejlesztették ki, és a Blue Frontier 2018-ban kizárólagos licencet szerzett a szabadalomra. A további fejlesztések után az Oak Ridge-i Nemzeti Laboratóriumban (ORNL) tesztelték a prototípusokat, és mára jutottak el odáig, hogy elérhető távolságba került a berendezések kísérleti telepítése: 2022 második felében tervezik felszerelni az első rendszereket kereskedelmi épületekben. Az Alpha nevű egység várhatóan 2023-ban kerül forgalomba, ezzel a kereskedelmi épületek tetőegységeit igyekeznek helyettesíteni.

