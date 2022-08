Nyílt levelet írtak Orbán Viktornak a legnagyobb természetvédő csoportok a tűzifarendelet miatt

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A múlt héten jelent meg az a kormányrendelet, amely az energiahiányra hivatkozva a védett erdők kitermelése előtt is megnyitja a kaput. A WWF Magyarország arra hívja fel a figyelmet, hogy „a rendelet egyértelműen veszélyezteti hazánk legértékesebb erdeinek állapotát, és rendkívül súlyos élőhelyvesztést eredményezhet”.

A tűzifarendelet értelmében a legértékesebb állami erdőkben is lehetőség nyílik a tarvágásra, a fakitermelés akár húsz évvel is előbbre hozható, mint amit az erdőterv vágáskorként megállapít, és történhet a madarak fészkelési idejében is, ami védett és fokozottan védett fajokat veszélyeztethet. A rendelet szerint nem kell az erdőket a korábban elvárt gondossággal felújítani, engedély nélkül létesíthetők a fakitermelést szolgáló utak, és az agrárminiszter korlátozás nélkül dönthet úgy, hogy bármilyen erdő vágható legyen az erdőterven kívül is.

„Bár a rendelkezések értelmében az erdőként nyilvántartott ingatlanok területe nem feltétlenül fog csökkenni, azonban nem mindegy, hogy azon milyen korú, fajú és állapotú a faállomány. Az átmenetileg fellendülő fakitermelés komoly kihívást jelent a faanyagtermelés fenntarthatóságának biztosítása szempontjából is, az erdők természetessége pedig biztosan romlani fog hosszú távon is” - idézi a WWF közleménye Gálhidy Lászlót, a természetvédelmi szervezet Erdő programjának vezetőjét.

A tarvágások, az idősebb őshonos fafajú erdeink idő előtt történő kitermelése soha nem látott élőhelyvesztéssel járhat az ország legértékesebb védett területein. A fakitermelések utáni sarjaztatás mint lehetőség nem csak a természetvédelmi, de az erdészeti jogszabályok értelmében is a természetesség romlását vagy a kedvezőtlen állapot fenntartását eredményezi.

„A klímaváltozás egyre súlyosbodó hatásai mellett az erdők természetességének, ezáltal önfenntartó képességének lerontása rendkívüli felelőtlenség, miközben a tűzifaellátás biztosítása az efféle túlkapások nélkül is megoldható lenne. Az, hogy a miniszter engedélyével gyakorlatilag bármilyen erdő kitermelhető az erdőterv lehetőségein felül, egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlan, precedens nélküli korlátlan felhatalmazás. Ez a lehetőség az ország legértékesebb erdőmaradványainak fennmaradását is kérdésessé teszi” – mondta Gálhidy.

Az ország legértékesebb védett erdeinek erőltetett ütemű kitermelése és kiárusítása akár évtizedekig, sőt egyes esetekben évszázadokig is kihathat, ami nyilvánvalóan nem áll arányban az átmeneti energiaellátási kihívásokkal. Ellenben olyan módon károsíthatja a klímaváltozástól már jelenleg is nagymértékben szenvedő erdőtakarónkat, melynek következtében nem biztos, hogy képesek lesznek erdei élőhelyeink megfelelően regenerálódni. A magyar erdők a nemzet közös örökségének kiemelten fontos részei, védelmük az állam és minden magyar állampolgár Alaptörvényben rögzített kötelessége – írja a WWF.

Ezért a WWF Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a 10 millió Fa Alapítvány, a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport közös nyílt levelet írt Orbán Viktornak, amelyben azt kérik a miniszterelnöktől, hogy vonja vissza a kormányrendeletet – a nyílt levélhez bárki csatlakozhat aláírásával, magánszemélyek és civil szervezetek egyaránt.