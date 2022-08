Japánban 11 évvel Fukusima után újraindítják az atomerőműveket

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Japánban több leállított atomerőművet újraindítanak, és az újgenerációs reaktorok fejlesztését is napirendre tűzik, jelentette be szerdán Kisida Fumio miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy 11 évvel a fukusimai atomerőmű-baleset után Japán ismét az atomenergia felé fordul, köszönhetően az orosz-ukrán háború miatt is emelkedő energiaáraknak.

A 2011-es földrengés és szökőár után az ország összes atomreaktorának működését felfüggesztették, bár az elmúlt évtizedben egy-két atomerőművet újra bekapcsoltak. A japán vezetők mindenesetre éveken át kitartottak amellett, hogy a földrengések kockázata miatt az országban nem terveznek hosszú távon az atomenergiával. Ehhez képest most Kisida azt mondta, konkrét intézkedések kidolgozását kérte kormányától annak érdekében, hogy a lakosság megértse az atomenergia újbóli bevezetésének szükségességét.

A kormánytisztviselők szerdán gyűltek össze, hogy kidolgozzák a zöld átalakulás tervét, amelynek célja a világ harmadik legnagyobb gazdaságának átalakítása a környezetvédelmi célok elérése érdekében. Az akadályt az jelenti, hogy az éveken át mélyen megvetett atomenergiát hogyan fogadtassák el a közvéleménnyel a zöld átalakulás egyik fontos részeként.

Emberek a fukusimai erőmű radioaktív vízét tároló tartályok előtt Fotó: -/AFP

Japánnak különösen nagy szüksége lehet az atomenergiára, mivel villamosenergia-hálózata nincs összeköttetésben a szomszédos országokkal, és a hazai fosszilis erőműveinek termelését sem tudja növelni. Július végén hét reaktor működött Japánban, további három pedig karbantartás miatt nem üzemelt.

Kisida elmondta, a kormány a meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítását is vizsgálja. A jelenlegi szabályozás szerint Japánban az atomerőműveket egy előre meghatározott időszak (ez általában 60 év) letelte után leállítják. Helyi lapok azonban arról számoltak be, hogy az élettartam újraszámításánál nem vennék figyelembe azt az időt, amely alatt a reaktorok üzemen kívül voltak, így akár egy évtizeddel is kitolódhat az élettartamuk.

