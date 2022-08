Semmi sem védi meg a gyerekinfluenszereket a kizsákmányolástól

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A felhőszolgáltatásokkal és közösségimédia-platformokkal szemben elvárás, hogy ne szivárogtassák ki a felhasználók értékes adatait (ennek ellenére ez nem valósul meg maradéktalanul), arra viszont nagyon kevés figyelem irányul, hogy mi lesz az online térben nevelkedő gyerekekkel. Az újszülöttek, az óvodás és kisiskolás korú gyermekek még nem is tudnak dönteni arról, hogy szerepelnének-e reklámfilmekben, abban viszont rengeteg pénz van, ha a szülők a gyerekeiket is bevonják a termékek népszerűsítésébe, veti fel a Wired augusztus 25-i cikke.

Egy 2015-ös kutatásból kiderül, hogy a gyerekek mintegy negyede már azelőtt megjelenik az online térben, hogy megszületett volna. Szüleik gyakran már magzat korukban ultrahangképeket töltenek fel róluk, és az is előfordul, hogy a terhesség alatt is pénzt tudnak keresni azzal, hogy hamarosan gyermekük születik. Ami még ennél is nagyobb probléma, hogy kisgyermekeket kínos vagy kiszolgáltatott állapotban ábrázolják, olyan intim és személyes tartalmakat osztanak meg a követőkkel, amik nem tartoznak a nyilvánosságra.

Mindezt annak ellenére teszik, hogy sok felnőtt és szülő tudatosan dönt arról, hogy mit és hogyan oszt meg az online térben. Egy kanadai kutatás szerint az átlagos fiatal szülők odafigyelnek a megfelelő személyes biztonságra – ezt viszont teljesen átalakítja a pénz.

A Wired szerzője arra is kitér, hogy az Egyesült Államokban és egyébként a világ többi országában is ellentmondásos jelenség, hogy miközben rendszerint felhívják a figyelmet a gyermekek biztonságos internethasználatának fontosságára, a szülők által megosztható tartalmat nem szabályozzák. A gyakorlat ugyanis az, hogy a kiskorúak online jelenlétéért a szülő a felelős.

Hasonló a helyzet a gyerekek fizetésével is. A kiskorú által reklámokkal, szerepléssel, influenszerkedéssel megkeresett pénzt a szülők kezelik, és az ebből kialakuló konfliktusok később meg is töltik a bulvársajtót. Ezzel kapcsolatban a vonatkozó törvények sem egységesek, és a szabályozás változását is csak annak köszönhetjük, hogy felnőtt gyereksztárok saját konfliktusaik tapasztalatai alapján kezdtek bele a jog formálásába, írja a Guardian egy 2019-es cikkében.

