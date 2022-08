Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

„Nincs mit tenni, kinyírjuk Dezsőt. (…) Meg kell halni neki. Éjjel.” Az említett Dezső nem ember, hanem közönséges házi sertés. Kinyírása, legalábbis Bacsó Péter 1969-es filmjében, azonnali betiltása miatt filmvászonra először csak tíz évvel később került A tanúban mégis bűncselekmény. Gazdáját, Pelikán József gátőrt annak rendje és módja szerint le is csukják miatta. Az 1948 és 1956 között rendszeressé vált feketevágásokkal a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok, akik a II. világháború pusztítása és a szocialista tervgazdálkodás szigora ellenére is hozzájutottak valahogy egy-egy disznóhoz vagy szarvasmarhához, a terménybeszolgáltatást igyekeztek elkerülni azzal, hogy disznójukat titokban nevelték és vágták le, mert 1948 januárjától csak az vághatott disznót, aki erre állami engedélyt kapott. A disznózsírból pedig adót szedtek, a háztartásban lakók számától függött, hogy mennyit kell beszolgáltatni. A II. világháborút követő Rákosi-korszak propagandalapjában, a Szabad Népben rendszeressé váltak a feketevágásokról és azok következményeiről szóló, elrettentésnek szánt beszámolók. 1951 decemberében például egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „kulákasszonyt” egy, míg egy hentest négy év börtönre ítéltek, emellett földjeiket, jószágaikat is elkobozták és pénzbírságot is szabtak ki rájuk. Az állami készletek híztak is szépen: miközben 1950-ben még „csak” azok 22 százaléka származott a begyűjtésekből, alig két évvel később már közel a háromnegyedük – írja Romsics Ignác történész Magyarország története a XX. században című kötetében.

Rénfára lógatott sertés egy 1914-es disznóvágáson. Jobbról valószínűleg két böllér, azaz félprofi mészároslegény látható, a mellettük álló siheder talán egy alkalmi vagy állandó segéd, a gyerekeket pedig a fotó erejéig odaültették a belsőség felfogására és például a kolbászhús összegyúrására rendszeresített teknőre. Fotó: Fortepan / Ember Csaba

Felezett szopósmalac és a már konyhakész feje 1957-ből. Fotó: Fortepan

10 millió lett, maradhat?

A II. világháború óriási sebeket ejtett a hazai mezőgazdaságon, azon belül a sertésállományon is: míg korábban mintegy 4,5 millió sertést tenyésztettek országszerte, az állomány több mint 70 százalékkal, alig több mint egy millióra csökkent. Miközben azonban például a juhállományt ért veszteségeket, különböző okok miatt még évtizedekig nem sikerült visszafordítani, a sertéstenyésztés gyors regenerációját az erőszakos gazdaságpolitika, a kényszeriparosítás, valamint a külső és országon belüli segítség hiánya sem tudta teljesen ellehetetleníteni. A magyarországi sertésállomány, még ha lassan is, a Rákosi-érában is stabilan nőtt. A sertéstenyésztés a század második felére vezető ágazattá vált a haszonállat-gazdálkodásban, átvette a vezetést a korábban még azonos súlyú szarvasmarha-tenyésztéstől. A sertésállomány a 20. század utolsó negyedére megközelítette a tízmilliót, miközben a szarvasmarhaállományt alig-alig sikerült a háború előtti kétmilliós szintre feltornászni.

Sertés vágósor a pápai húskombinátban 1989-ben. Fotó: Fortepan / Erdei Katalin

Szalámi vagy más vörösárú (párizsi, turista stb.) töltése 1976-ban. Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A sertéságazat II. világháború utáni virágzása ráadásul az erőszakos téeszesítés kudarcát is példázza, úgy vált a nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztéssel szemben is valódi sikerágazattá, hogy az állomány nagyobbik része a kisgazdálkodók munkáját és nem a kényszerűen életre hívott nagyüzemi termelést dicsérte – derül ki a Magyarország a XX. században című 1996-os enciklopédia mezőgazdaságról írt fejezeteiből. A falusi portákon hízlalt, röviden csak háztájinak hívott sertésből a szövetkezet és az otthon maszekoló téesz-dolgozó is részesedett, előre kialkudott arányban, az így kitermelt nyersanyagot pedig a húsipar szerződésben garantált áron vásárolta fel.

A szocialista húsipar teljesítményét ünneplő, pótkocsiplatóra állított isntalláció 1983. május 1-jén. Fotó: Fortepan / Szalay Ákos

Május 1-i felvonulás 1949-ben. Fotó: Fortepan / Vaskapu utca

A mangalica a kutyának se kellett…

A sertéságazat fellendülését a mennyiségi teljesítményt előnyben részesítő szovjet típusú tervgazdálkodás még segítette is: a hús és a zsiradék iránti töretlenül növekvő igényt a sertéstermelés felgyorsításával lehetett a leggyorsabban és a legolcsóbban kielégíteni. A sertéstenyésztés magyarországi evolúciójához hozzátartozik, hogy a 19. század közepéig még minden tájegységnek megvolt a maga jellegzetes sertésfajtája: a Dunántúlon a bakonyi és a siska, az Alföldön a szalontai, a lápos vidékeken a nádi vagy réti, a Kárpátokban a hegyi tüskés, Erdélyben a báznai és az ölyves. A két legfontosabb ősi tájfajta a nagy testű, hosszú lábú és törzsű, lelógó fülű, vöröses-barnás színű hússertés, a vélhetően már a honfoglaló magyarsággal is együtt élő szalontai, valamint a szürkésfekete színű, mérsékelten göndör szőrzetű, erős csontú, rövid testű, vastag szalonnát adó bakonyi fajta volt, amely már a Honfoglaláskor is őshonos volt a Balaton északi partján – derül ki a kerekegyházi ökomúzeum leírásából.

Malacvásár egy vidéki piacon 1989-ben. Fotó: Fortepan / Vimola Károly

Újszülött malacok és egy sertésgondozó egy téesz vagy állami gazdaság szakosított telepén 1960 körül. Fotó: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly

A szocialista agráriumot építő kondás, már az ipari kívánalmak szerint szelektált magyar nagyfehér fajtára hasonlító fiatal egyedekből álló kondával az 1950-es évek végén. Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

Növendék mangalicák egy sertéstelepen a második világháború alatt. Fotó: Fortepan / Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Carl Lutz

A manapság hungarikumként védett – és egy szerbiai fajtával, a sumadiával való keresztezésből származó – mangalicát csak a 19. század közepétől tenyésztették nagyobb mennyiségben. Ahogy a nemcsak jogilag, hanem de facto is őshonos magyar fajtákat, ugyancsak szabadon tartották, erdőkben makkoltatták, mégpedig olyan sikerrel, hogy az 1910-es évekre a hazai sertésállománynak több mint 90 százalékát a mangalica adta. Az őshonosság kérdése egyébként még a szakemberek körében is vitákat szül, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének álláspontja értelmében „egy faj nem azért őshonos, mert a honfoglalókkal érkezett meg a Kárpát-medencébe, hanem azért, mert Magyarországon kezdődött meg a fajta kialakítása és nemesítése”. Az őshonosság jogi kritériumainak megfelelő állatfajtákat mindenesetre 2004-től nemzeti kincsként is kezeli a törvény.

Falusi porta baromfiudvara süldőket kényeztető menyecskével 1918-ból. Fotó: Fortepan / Tóth Árpád

A fajta leírásának ma is megfelelő mangalicák 1941-ből. Fotó: Fortepan / Jóna Dávid

A lassú fejlődésű mangalica tenyésztése egyébként a 20. század közepére éppúgy kiment a divatból, mint az általa kiszorított bakonyi zsírsertésé, mégpedig azért, mert körülményes volt a tartása és az állományát alkalomadtán meg-megtizedelte a sertéspestis, illetve azért is, mert a nagyüzemi termeléshez olyan fajta kellett, amely rövid idő alatt nemcsak zsírból, hanem húsból is jelentős mennyiséget produkál. A mangalicát (és elődjét, a bakonyi sertést) nem lehet intenzíven felhizlalni, kétszer annyi idő alatt érik ugyanis el a 120-150 kilós vágósúlyt, mint a két világháborút követően őket teljesen leváltó hízósertések. Ráadásul a mangalicának a feldolgozása is nehezebb, körülményesebb a színhúst a szalonnának való zsírosabb részekről leválasztani, mert a húsa márványozott, az állat izomszöveteit jobban átszövi a zsírszövet. Az 1970-es évekre azonban a zsírjáért tartott állatok jóformán teljesen kiszorultak a tenyésztésből, a termelés teljesen átállt a hústípusú sertésre. Ezek zsírtartalmát pedig (túl)hizlalással növelték. A tájfajtákat váltotta a magyar nagyfehér hússertés, amelyet a magyar lapály, az angol nagyfehér, a német edelschwein és a svéd yorkshire keresztezésével tenyésztettek ki.

Szopós malac készül feltételezhetően újévi lakomának a budapesti Gellért Szálló konyháján 1961-ben. Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

„Sertésmájkrém kirándulásra” szolgennel a Globus Hungária konzerv reklámplakátjához készült fotó 1980-ból. Fotó: Fortepan / Tóth József Füles

A szürkemarhát is bevándorlók hozták Pannóniába

A világháborúk állattenyésztésre gyakorolt pusztító hatása, a 20. századi fogyasztói igények változásai és a nagyüzemi termelés erőltetése nemcsak a sertésállományt változtatta meg teljesen, a szarvasmarha-tenyésztésen is maradandó nyomot hagyott. Bár a szarvasmarhák száma – a világháborúk okozta veszteségeket és azok leküzdését leszámítva – a teljes évszázad alatt gyakorlatilag változatlan maradt, a tenyésztett fajtákban kétszer is olyan pálfordulások következtek be, amelyek fenekestül forgatták fel az ágazatot.

Magyar tarka, vagy ahogy régebben ismerték piros tarka tehenek itatása a Balatonban 1908-ban. Fotó: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

Magyartarkák sorakoznak egy mezőgazdasági kiállítás díszistállójában vagy egy exkluzív tenyésztő cifra- vagy felállító istállójában 1939 körül. Fotó: Fortepan / Ebner

Az 1870-es évek elején a ridegen tartott szürkemarhából állt a teljes állomány mintegy 90 százaléka. Bár a szürkemarha húsát jelentős mennyiségben és viszonylag magas áron lehetett külföldön is értékesíteni, az alacsony tejhozamú magyar fajta már a 20. század elején sem tudta kielégíteni a tej iránt hirtelen megnövekedett igényeket, ezért a hazai állományt importált, főként svájci fajtákkal keresztezték. Néhány nemzedék alatt sikerült is kitenyészteni a hármas hasznosítású, igavonásra éppúgy, mint tej- és hústermelésre alkalmas magyartarkát. A két világháború között már ez a fajta adta a teljes állomány négyötödét.

Fejés az 1930-as éveben. Fotó: Fortepan / Friedmann Ágnes

Szántás 1929-ben. Fotó: Fortepan

1935. Fotó: Fortepan

A mangalicához hasonlóan mára hungarikumként ismert magyar szürke szarvasmarha, vagy röviden szürkemarha éppúgy bevándorló volt a hazai tenyészállat-állományban, mint a göndör szőrű sertés. A kárpát-medencei állattartás gyökereit vizsgáló Bökönyi Sándor régész mintegy tízezer középkori szarvasmarhacsont vizsgálata alapján arra jutott, hogy a hosszú szarvú, impozáns termetű szürkemarha egészen a 14-15. századig ismeretlen volt a térségben. A honfoglaló magyarok által a Kárpát-medencébe hozott, valamint a már a honfoglalás előtt is itt élő őshonos marhafajta ugyanis – a csontleletek tanúsága alapján – kis termetű és rövid szarvú volt. A jelenleg leginkább elfogadott hipotézis szerint a nagytestű szürkemarha a kunokkal érkezhetett a 13. században – derül ki az Akadémiai Kiadó által 2001-ben megjelentetett Magyar Néprajz című sorozat vonatkozó fejezeteiből.

Fiatal magyar szürke bikák legelőn 1940 körül. Fotó: Fortepan / Ebner

Szürkemarha gulya itatása egy gémeskútnál 1941-ben. Fotó: Fortepan

A magyar szürke ereje teljében lévő, pofájának jellegzetes sötét rajzolata miatt komornak nevezett bikája a Hortobágyon 1980-ban. Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Miután a szántóföldeket az 1960-as évektől téeszek kezelésébe vonták össze, a szántást, boronálást pedig traktorok vontatta megmunkáló eszközökre bízták, a magyartarka igaerejére a továbbiakban már nem volt szükség. Annál inkább szükség lett volna viszont a magasabb tejhozamra, valamint arra, hogy az állat jól tűrje a gépi fejést – sorolja az 1970-es évek nagy átalakításának okait az akadémiai kötet. A 18. században még elsősorban igavonó állatként hasznosított szarvasmarhák életére nemcsak Magyarországon, hanem világszerte rányomta a bélyegét a 20. század második felére szinte kizárólagossá vált nagyüzemi termelés. Az igavonóként már nem használt, de azért még egy-két évtizedig ridegen vagy félridegen tartott, faluhelyen csordákban legelőkre terelt állatok természetes életfolyamataiból mára jóformán semmi nem maradt.

A siroki várhegy oldalában 1956-ban. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

1964. Fotó: Fortepan

1939. Fotó: Fortepan / Ebner

Mesterséges megtermékenyítő állomás az 1950-es évek közepén. Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

A magyartarka éppúgy kikopott a hazai fajtakínálatból, mint korábban a szürkemarha: aránya az 1980-as évek végére már a tíz százalékot is alig érte el. A tenyészeteket ismét specializálták, a megváltozott igényeknek megfelelően, és külön kezdték tartani a tejre és a húsra tenyésztett állományt. Mára a tömegigényeket kielégítő termelés nemcsak nagyüzemi, hanem egyúttal precíziós, automatizált is. Az efféle tejtermelő üzemekben a frissen borjadzott nőstények nemhogy néhány hétig, egyetlen napig sem szoptathatják kicsinyeiket, a korábban még emberi közreműködéssel történő fejést automatizált rendszerek intézik, az állatok a természet helyett már nem is az emberekkel, hanem elsősorban gépekkel kerülnek kapcsolatba.

Állatvásár az 1920-a évek végén. Fotó: Fortepan

Marhavásár a zalaegerszegi Vásár téren 1977-ben. Fotó: Fortepan / Jakab Antal

Bikafürdetés a Dunakanyarban 1938-ban. Fotó: Fortepan

1915. Fotó: Fortepan

Közvágóhíd a budapesti Soroksári úton 1890 után. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára : Klösz György | Levéltári jelzet- HU.BFL.XV.19.d.1.07.160

Tagló alá állított vágóbika 1943-ban. Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Marhavágás a Pest-Nógrád megyei Húsipari és Állatforgalmi Vállalat ceglédi húsüzemében 1969-ben. Fotó: Fortepan / Péterffy István

Bodrogkeresztúri út, szemben a tokaji kőbánya 1939-ben. Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Egy „cowboy” fiú fapuskával az 1970-es években. Fotó: Fortepan / Kereki Sándor

A Kőbányai Sörcsárdánál 1964-ben. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára : BRFK helyszínelési fényképei | Levéltári jelzet- HU.BFL.XV.19.c.10

Képszerkesztő: Virágvölgyi István. A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található. Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

