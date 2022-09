Gigantikus diszkógömbnek tűnő műholdak miatt siratják a csillagos égboltot a csillagászok

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Azt már megszokhattuk, hogy az űrkutatás területén dolgozó magáncégek számtalan műholddal töltik meg a Föld körüli pályát, és szépen lassan elborítják a csillagos eget az emberi eszközök. Ezt leginkább a SpaceX internetszolgáltatását biztosító Starlink műholdkonstelláció számlájára írják, amely a tervek szerint több tízezer, egyenként féltonnás egységből áll majd.

A műholdak által visszavert fény szennyezése miatt már eddig is őrjöngtek a csillagászok, de a SpaceX a múlt hétvégén még aggasztóbb hírekkel látta el az eget kutató tudományos közösséget: a cég pályára állította az AST SpaceMobile nevű texasi vállalat kísérleti mobilszolgáltató műholdját, a BlueWalker 3 nevű gigantikus, 3300 kilogrammos darabot, amely a valaha felbocsátott legnagyobb kereskedelmi antennacsoport.

A BlueWalker 3 a mérnöki csapattal Fotó: AST SpaceMobile

Az eszköz egy 8 méteres antennaként jelenik majd meg az égen, így nagyon magas lesz a fényvisszaverő potenciálja. „Aggódunk. Ez lehet a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton, még a Vénusz bolygóénál is nagyobb lehet a fénye” – mondta a New Scientistnek John Barentine, az arizonai Dark Sky Consulting csillagásza. A szakértő azt is elmondta, a műholdas szolgáltatással együtt járó erős sugárzás a rádiócsillagászati berendezéseket is megzavarhatja.

És itt még messze nincs vége a folyamatnak, az AST SpaceMobile ugyanis a jövő évtől kezdve több mint 100, a BlueWalker 3-nál kétszer nagyobb műhold felbocsátását tervezi. Emellett az Amazon és az Apple is jelezte már a szándékát a műholdkonstellációk kiépítésére, és bár Barentine szerint a legtöbb csillagász elfogadja, hogy a jövőben egyre több műhold lepi el az égboltot, a szakma békés együttélést szeretne a tech- és telekomcégekkel, így kompromisszumokra lesz szükség mindkét fél részéről.

